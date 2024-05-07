沒有理由！連花跟卡片都準備好的「懶人母親節」組合必買

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

本周是母親節最後衝刺，還沒想好要送什麼東西的人，這篇看下去了！絕對是最好買、價格最殺的組合或單品，送人絕對很有面子。

＃伊麗莎白雅頓 仙女養膚馨心花禮

雅頓的保養系列向來高效有感，這次更是直接幫你把包裝與心意升級攻頂，攜手「浪花花藝」主理人陳艾琳結合經典保養單品，推出仙女養膚花禮，內含：時空還原再生露、HPR玫瑰金抗痕膠囊、HPR玫瑰金抗痕水潤霜、超進化輕感黃金導航膠囊，一次帶回所有的經典熱賣商品正貨，連卡片都準備好，簡直沒有理由不送媽媽。

＃醉象 A+B輕鬆養皮組

歐美年輕人最風靡的醉象不僅有繽紛可愛的設計瓶身，講求高效純正成分的概念，更是很多人持續回購的主因，這次針對台灣最流行的A醇保養系列，把水飽飽B5保濕精華50ml結合A醇抗老乳霜10ml，再送緊緻亮白3件組，讓媽媽心靈與外在重回年輕少女肌。

＃FANCL 三肽膠原蛋白飲料

熱賣20年以上的超級明星商品三肽膠原蛋白飲料，富含三肽膠原蛋白與維生素C、維生素E、輔酵素Q10等，由身體內部幫媽媽補充肌膚彈力能量，喝過一次就會上癮的酸甜口感，完全沒有可怕的腥味，一天一瓶守護媽媽青春，而且僅在檔期才會有的15盒限定組，購買立刻升等VIP會籍再享9折優惠，激省9675元超划算。

＃DR.WU 瞬適膚呼呼天使公益禮盒

買禮物又可以做公益，可以說是母親節最好的禮物首選，DR.WU全新推出的瞬適膚呼呼天使公益禮盒，只要賣出一組就等於捐贈500元予陽光基金會，官網限量500組，不僅可以讓媽媽敏感的膚質舒緩乾癢，還能夠幫助弱勢團體，讓他們走出黑暗迎向自信人生，裡面附有傷友特別繪製的母親節卡片，充滿愛的繽紛色彩，傳遞感謝分享愛。

＃京城之霜 60植萃十全頂級全能乳

連續7年投身公益，京城之霜在母親節前更是宣布推出全新60植萃十全頂級全能輕盈乳，減少5%油相成分，使用起來更是清爽保濕，無香成分敏感肌也可以使用，於4／15到5／12期間入手，每一瓶就會捐出30元給「現代婦女基金會」，全數專款專用於「受暴婦幼扶助計畫」，幫助更多受暴婦女與孩童。