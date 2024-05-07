Met Gala／Zendaya變叢林女王超有野性辣翻！翹臀珍透視裙大開深V比美

記者鮑璿安／外電報導

「時尚界奧斯卡」Met Gala （大都會藝術博物館慈善晚宴）於台灣時間7日早晨隆重登場，今年以「The Garden of Time」（時光花園）為主題，擁有聯合主席身分的女星Zendaya千黛亞稍早已經步上紅毯，她不負眾望穿著一套戲劇性的斜肩禮服現身，充滿野性美驚艷全場。

▲Zendaya選擇了傳奇時裝設計師John Galliano 之作，以 1999 年 Dior 連身裙為基礎設計的 Maison Margiela Artisanal禮服 。（圖／路透）

Zendaya作為紅毯資優生自然是本次Met Gala看點之一，這次她再度攜手造型師老搭檔Law Roach ，選擇了傳奇時裝設計師John Galliano 之作，以 1999 年 Dior 連身裙為基礎設計的 Maison Margiela Artisanal禮服，採用不規則斜肩設計，無論廓形或是色澤都鮮明脫穎而出，以寶藍色和翠綠色的斜條紋映襯出叢林般的野性美，搭配上果實枝葉裝飾，肩膀處甚至有飛鳥進行點綴，在Zendaya窈窕體態演繹下非常點題。此外，Zendaya在妝容上也煞費苦心，酒紅色煙燻妝與暗黑紅唇成功喚醒大家對於時尚的渴望。





▲J. Lo珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）則選擇了Schiaparelli高級訂製禮服 。（圖／路透）

同樣身為聯合主席，J. Lo珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）則選擇了Schiaparelli高級訂製禮服，由Daniel Roseberry 所操刀設計，以花苞式的結構蔓延她前凸後翹的身材，形塑出枝葉的生機，火辣又不失奢華氣息。據了解禮服更是運用超過 250 萬個銀箔和珠飾，花費了 800 多個小時以手工刺繡打造而成，可以說是工法超群的夢幻之作。