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Met Gala／Jennie穿性感兩截式Alaïa禮服現身！纖腰長腿齊發火力全開

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記者鮑璿安／台北報導

有「時尚界奧斯卡」之稱的Met Gala （大都會藝術博物館慈善晚宴）於台灣時間7日早晨隆重登場，在大家引頸期盼之下，韓團Blackpink成員Jennie終於亮相了，她今年身穿一襲亮眼的藍色禮服，露出纖腰和長腿曲線攻占紅毯，所到之處成為焦點。

▲▼jennie 。（圖／CFP）

▲Jennie穿著鮮明的藍色連身裙驚喜亮相2024 年 Met Gala 紅毯，來自Alaïa訂製款 。（圖／CFP）

Jennie穿著鮮明的藍色連身裙驚喜亮相2024 年 Met Gala 紅毯，來自Alaïa訂製款，以她的身材量身打造，肩膀處形成褶皺廓形一路蔓延到腰間，創造了別具特色的兩截式輪廓，Jennie露出纖細腰身的同時搭配了銀白色珍珠腰鏈進行點綴，使其更具有個人特色，為維持One Tone單色風格，搭配了同色高跟鞋呼應。妝髪上也盡量保持乾淨俐落，梳起馬尾、以亮片妝容稍加點綴，這也是Jennie 繼2023年首次亮相 Met Gala後二度參與，為大家獻上了與眾不同的亮麗紅毯新造型。

▲▼Gigi Hadid。（圖／路透）

▲吉吉哈蒂（Gigi Hadid）穿著Thom Browne打造的平口禮服。（圖／路透）

今年Met Gala 主題為「The Garden of Time」（時光花園），美國超模吉吉哈蒂（Gigi Hadid）不負眾望相當點題，穿著Thom Browne打造的平口禮服，讓裙身如畫布一般將花園意向唯美呈現其中，上頭的玫瑰更是立體生長，與枝葉相互映襯。據了解這套禮服由70 多人組成的團隊花費了 13,500 個小時完全手工製作而成，將在 Met Gala 結束後保存在品牌的檔案庫中。

► Met Gala／Zendaya變叢林女王超有野性辣翻！翹臀珍透視裙大開深V比美

關鍵字：

MetGala, Jennie, Blackpink, 紅毯, 禮服

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