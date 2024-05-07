Met Gala／安娜溫圖竟沒穿小香！女兒鳳凰鏤空禮服展現頹喪美

記者李薇／台北報導 圖／路透

「時尚奧斯卡」Met Gala在台灣時間7日早上在紐約展開，今年以「睡美人：時尚甦醒」（Sleeping Beauties：Reawakening Fashion）為主題，紅毯上星光熠熠，《VOGUE》總編安娜溫圖（Anna Wintour）難得穿上LOEWE的設計，展現出花朵綻放之美，相較於女兒的頹廢風格，形成極大反差。

被稱為「時尚女魔頭」的安娜溫圖今年踏上紅毯，選擇了LOEWE 2024秋冬女裝系列，黑色長版西裝上面手工縫製紅色與黃色的立體花朵，裡面搭配白色長版連身裙，一頭招牌金色鮑伯頭，展現出簡約卻又繽紛的風格。

對「睡美人：時尚甦醒」的詮釋有很多種，安娜溫圖的女兒碧夏佛（Bee Shaffer）則是穿上Alexander McQueen 2016年春夏訂製的黑色蕾絲透膚禮服，整件設計上飛舞著黑白色的鳳凰，頭髮大旁分梳起，展現出頹喪感的美艷風格。

不僅安娜溫圖與女兒穿搭展現出極大反差，一個栩栩如生、一個凋零頹美，卻各有各的優雅大方，有眼尖的粉絲也發現，以往在Met Gala喜歡穿CHANEL高級訂製服的安娜溫圖，竟然一改常態選擇其他時尚品牌的設計，讓人眼睛為之一亮。