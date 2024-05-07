Met Gala／亞曼達塞佛瑞「銀箔玫瑰裝」根本花園女神！亞莉安娜扮小仙女

記者張毓容／台北報導 圖／路透社

有著「時尚界奧斯卡」之稱的Met Gala （大都會藝術博物館慈善晚宴）於台灣時間今（7日）早晨隆重登場，今年由特展《沉睡之美：時尚復甦（Sleeping Beauties: Reawakening Fashion）》延伸出紅毯主題「時光花園（The Garden of Time）」，各大名人造型除了著重花園元素，也有不少人選擇以時光感做為重點，像是精靈系女神亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、奧斯卡影后楊紫瓊都選穿帶有未來感的銀箔材質禮服，而亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）則是珍珠母貝的夢幻幻彩光澤化身小仙女。

▲亞曼達塞佛瑞穿上Prada「銀箔玫瑰裝」化身花園女神。

有著精緻五官和空靈氣質的美國女星亞曼達塞佛瑞，這次穿著Prada亮面花朵訂製禮服亮相，整件禮服由充滿未來感的銀箔打造，自腰間而下開滿了以珠飾、亮片縫製而成的撞色花朵，腰臀連接處更刻意以寬闊設計襯出她的纖細腰身和勻稱好身材，完美融合花朵帶給人的夢幻甜美感和光澤銀箔的前衛個性氣息。她更將一頭招牌金髮上色染成銀色，搭配鑲鑽花葉設計頭飾，整個人就像來自未來時空的花園女神。

▲楊紫瓊也選擇帶有未來感的金屬光材質禮服，簡約設計就穿出影后氣勢。



近日才獲頒美國總統自由勳章的奧斯卡首位亞裔影后楊紫瓊 (Michelle Yeoh)，今日也同樣選穿吸睛的銀色禮服。這件Balenciaga銀箔禮服，沒有過多繁複設計，以上緊下寬的廓形搭配滿佈皺摺感的金屬感材質，就很簡約大方又夠個性搶眼，她再配戴上份量感耳環和鑲鑽腕錶，輕鬆襯出影后霸氣氣勢。

▲亞莉安娜格蘭德雙眼旁的「翅膀」裝飾以同樣材質呼應馬甲上衣。

而美國流行音樂小天后亞莉安娜格蘭德則是穿上由LOEWE為她打造的珍珠母貝馬甲拼接雪紡禮服，上半身由珍珠母貝打造出閃耀著幻彩光澤的平口馬甲，下半身則是連接著柔軟飄逸的雪紡長裙，柔美又華麗，雪紡裙擺的微微透視感，更增添一點小性感。她以招牌馬尾髮型搭配清透妝容，更在雙眼旁裝飾上形似「小翅膀」的飾品，同樣閃耀著珍珠母貝的幻彩光澤，整個人夢幻地猶如小仙女。