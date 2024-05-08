試開箱／夏季清涼「刨冰系彩妝」！宛如糖漿淋在結晶冰霜繽紛又通透

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

夏季當然少不了清涼的刨冰、甜筒，來上一碗立刻很有消暑的感覺，2024年就有推出不少可愛的刨冰系彩妝，繽紛亮眼的果漿淋上晶瑩剔透的碎冰，活潑又充滿通透感，打造專屬夏季涼感妝容。

＃SUQQU 晶采盈緻眼彩盤，售價2600元

玻璃杯中混合著氣泡水的冰淇淋蘇打、日式小賣部的糖彩刨冰，SUQQU把關於那些美好的夏季記憶，運用蜜糖漿連貫，透過專業的調色技術，讓四色眼影也可以展現出繽紛色彩，同時又充滿透光沁涼的氛圍，視覺上兩款色盤以粉紫或是橘棕為主色調，兩格稍微霧面、兩格大顆珠光的設計，透過使用者的混搭，可以展現出帶有透明感的妝容，完全不會過於濃重，而且是每種膚色都可以輕鬆駕馭的搭配，呈現出專屬夏季的青春活力與神采奕奕。

＃NARS 超持色奶霧眼彩筆，售價1150元

時而性感、時而魅惑的NARS在夏季全新推出奶霧質地的眼彩筆，塗抹筆觸會有如奶油一般在肌膚融化，等些許就會乾掉呈現出粉霧的妝容，一抹服貼好推開，而且可以達到16H完美持色效果，可以用消腫色來暈染整個眼窩，創造自然深邃五官，也能夠拿來描繪臥蠶，一秒立刻澎潤感滿分，而且顏色淡雅又自然，真的人手都該有一支。

＃艾杜紗 微暮絲絨雙色眼影 #18赤香粉，售價480元

夏季當然也少不了軟萌溫柔的色調，艾杜紗經典熱賣的雙色眼影就推出赤香粉色，宛如貓咪小肉球一樣的棉花糖粉調，使用在雙眼可以呈現出晶亮溫柔的眼妝，略帶灰感的冷粉色很耐看又實用，上班、約會同一盤也很可以，完全展現出專屬亞洲女性的甜美感，而且不會過度誇張，細膩珠光讓雙眼閃閃發亮。