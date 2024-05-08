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夏季油膩汗味太崩潰！洗沐＋去角質二合一徹底洗淨又省時

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季肌膚的清潔有助於改善身體異味，但很多人卻不想花太多時間待在浴室，不妨可以挑選一次多功能的單品，不僅可以大掃除油垢、汗水，甚至還能夠重現清爽狀態。

＃(MALIN+GOETZ) 尤加利身體磨砂膏，售價1350元

▲(MALIN+GOETZ),NATURA BISSE,LUSH,保養,清潔,洗沐。（圖／品牌提供）

這瓶身體磨砂膏擁有獨特的化學與物理性去角質功能，蘊含乳酸、杏仁酸成分，達到化學的煥膚效果，並且添加火山礦物質「浮石」成分，能夠溫和天然的帶走老廢角質，而且使用的時候直接就可以當沐浴乳，一次完成清潔與角質調理，洗完之後保濕胺基酸、甘油又能保濕滋潤，所以洗完之後肌膚不緊繃乾澀。

＃NATURA BISSE 身體去角質潔淨霜

▲(MALIN+GOETZ),NATURA BISSE,LUSH,保養,清潔,洗沐。（圖／品牌提供）

5月底才會正式登場的大勢新品，主打三合一的肌膚清潔、去角質與保濕，高達95%的天然成分使用，有別於以往產品擁有清新細緻的香氣，使用的瞬間立刻療癒滿分，火山珍珠石的成分添加能夠去角質，普羅旺斯橄欖籽、椰子＋棕櫚脂肪酸可以保護肌膚屏障，同時潤澤柔軟膚觸，宛如護膚完後的細緻滑嫩。

＃LUSH 水果海鹽洗髮露，售價1850元

▲(MALIN+GOETZ),NATURA BISSE,LUSH,保養,清潔,洗沐。（圖／品牌提供）

以新鮮純素推出眾多有趣單品的LUSH在夏季也發表全新頭髮保養系列，具有香甜芒果、鳳梨氣息的酵素洗髮露，不僅可以幫助清潔髮根與頭皮，裡面更是擁有手工採收的粗海鹽與薄荷腦，可以順便帶走頭皮的老廢角質，同時涼感舒緩緊繃壓力，直接塗抹在髮根就可以順便起泡洗頭，等於是二合一的清潔單品，不用洗髮、去角質分開做，超方便。

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關鍵字：

(MALIN+GOETZ), NATURA BISSE, LUSH, 保養, 清潔, 洗沐

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