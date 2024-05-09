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泛紅、乾癢不斷！敏感肌必備高效修護神器　清爽質地有感穩膚

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

受到外界影響或是使用產品不當，很多人都發現自己有敏感問題，甚至會演變成嚴重的過敏，面對肌膚無法成為防禦屏障，更天然無負擔的保養產品，成為關注的焦點，最近更是有不少新品加入，快來一次掌握。

＃sisley 全能乳液－超越全能全新配方，60ml、售價4300元

▲sisley,m̄enom̄eno,舒特膚,敏感,保養,。（圖／品牌提供）

積雪草是修護很好的成分，全能乳液運用3500倍的高濃縮配方，讓穩膚效果更有效果，一抹就可以達到立刻舒緩的效果，同時不會過於負擔的清爽乳液質地，搭配頂級六年根人蔘、繡線菊、牛蒡萃取成分，使用起來自然又有感穩定，淡雅的植物香氣更是療癒身心的關鍵。

＃m̄enom̄eno Mr極淨卸妝潔膚水，265ml、售價299元

▲sisley,m̄enom̄eno,舒特膚,敏感,保養,。（圖／品牌提供）

由女星張景嵐研發出的全新保養品牌m̄enom̄eno，主打純素無毒、有效健康的保養哲學，新品卸妝水甚至採用日本專利技術並且搭配Micellar配方，同時親水又親油，對於現在很多接睫毛或是紋眉的女性不能用油卸妝，這只要用卸妝棉沾取就可以輕鬆擦拭乾淨，完全不黏膩的水感質地，一次把洗臉也完成。

＃舒特膚 長效潤膚乳，237ml、售價590元

▲sisley,m̄enom̄eno,舒特膚,敏感,保養,。（圖／品牌提供）

專為敏感肌膚而生的舒特膚旗下保養，往往都在美式賣場被搶爆，任何膚質都可以有感滋潤又不會刺激的功效，用過回不去，一瓶就擁有酪梨油、維他命B3、B5、E等成分，質地絲毫不厚重，一抹就可以全身速效補油補水，不含酒精、香精、paraben類防腐劑，用起來好放心。

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關鍵字：

sisley, m̄enom̄eno, 舒特膚, 敏感, 保養

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