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女高中生的清純玫瑰香！一噴秒逆齡、夢回浪漫少女時光

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、記者李薇攝

玫瑰可以說是大部分女生都很喜歡、多數男性也很可以接受的味道，雖然是很常見的香材，但是透過不一樣的品種、製作方式以及其他香材搭配，可以呈現出完全不一樣的味道，以下就分享多款「戀愛玫瑰香」，有些甚至是高中女生最愛，一噴秒逆齡。

＃ANNA SUI 玫瑰花舞獨角獸淡香水，30ml、售價1900元

▲ANNA SUI,MCM,MAISON W,香水,香氛,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

向來很懂少女心的ANNA SUI這次把女孩帶進童話世界的玫瑰花海，與獨角獸展開一場夢幻之旅，也是獨角獸系列第6支新成員，浪漫爆棚的玫瑰簇擁著佛手柑與野莓，搭配天竺葵以及水生調調香，讓整體氣息雖然花香味十足，但卻不會過於濃膩，相當輕盈涼爽的質感，尾韻也是琥珀木、香根草壓軸，根本就是女高中生最愛的香味。

＃MCM 粉漾背包女性淡香精，50ml、售價2630元

▲ANNA SUI,MCM,MAISON W,香水,香氛,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

演繹閨蜜間甜蜜快樂的情感，是屬於每個世代都會有的回憶，MCM運用香氣重新喚醒女性的童年回憶，運用杏花蜜、冷凍梨、黑醋栗帶出香甜的前調，中味五月玫瑰、白牡丹與玉蘭花的香氣，展現出專屬少女的奔放與自信，營造出可愛又活潑的開心氛圍，100%全素且無動物實驗配方的成分，盡情展露自我。

＃MAISON W 迷戀玫瑰淡香精，100ml、售價8500元

▲ANNA SUI,MCM,MAISON W,香水,香氛,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

法國MAISON W初登陸台灣，就發表最新的迷戀玫瑰淡香精，運用法國千葉玫瑰、大馬士革玫瑰與冰凍仙女玫瑰，透過不同花種萃取搭配出不同層次香氣，輔以佛手柑、萊姆、洋梨、小蒼蘭和茉莉等花果伴隨，呈現出清甜多汁的甜蜜氣息，味道持久且迷人。

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關鍵字：

ANNA SUI, MCM, MAISON W, 香水, 香氛

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