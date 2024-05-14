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說流行／FENDI經典條紋重生超消暑！購物袋Roll、拉菲草包夏季必收

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記者鮑璿安／專題報導

初夏時節，穿搭上也該充滿活力，FENDI憑藉 2024 夏季系列在城市和海濱的歡樂背景下，再次強調了羅馬自由奔放的理念，本篇為大家圈出系列重點單品，1983 年誕生的經典Pequin 條紋在此刻換上全新色調出發，成為旅程不可或缺的成員。

▲▼ fendi。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi。（圖／品牌提供）

FENDI為2024 夏季系列添上新意，除了飽含柔和色調外，貫穿大面積的條紋元素，以此致敬老佛爺卡爾拉格斐Karl Lagerfeld在1983 年的設計，當時應Carla Fendi需求打造出的縱向黑色和煙草色 Pequin 條紋，詮釋「雖非 logo，更似 logo」的概念，如今醒目元素結合夏日色彩獲得新生，以明亮色調重新詮釋。

▲▼ fendi。（圖／品牌提供）

FENDI 不光將 Pequin 條紋用在從外套到沙灘裝的女士時裝上，設計充滿現代感，如皮革夾克、真絲斜紋布單品、飄逸的薄紗長裙和褲子，以及閃亮的亮片羅紋布料。更發現向來走實用路線的牛仔布料，也驚喜披上深色 Pequin 條紋圖案，搖身一變牛仔褲、襯衫裙和迷你裙，與 FF Chambray 拼接出柔和的 2D 平面色調效果，呈現細微的光影變化，如同捕捉下盛夏陽光，讓人一秒重回那溫潤的度假時光。

Roll、Baguette 及 Peekaboo今夏不可錯過的重點包


▲「Roll」 包款成為受矚目的新成員，可兩面使用的購物袋包版型。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi。（圖／品牌提供）

▲天然拉菲草製作的Roll。（圖／品牌提供）

Pequin 條紋圖案象徵輕盈的季節感，與品牌工藝進行加乘作用，本次則整理出三大重點夏季包款。首先是全新從品牌典藏檔案中汲取靈感所設計出 「Roll」 包款，成為受矚目的新成員，可兩面使用的購物袋包版型，結合滿滿度假氛圍和實用性，特別推薦使用天然拉菲草製作的Roll，以品牌的代表性 FF logo進行滿版製作。

▲▼ fendi。（圖／品牌提供）

▲2024夏季Baguette 包款。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi。（圖／品牌提供）

▲飾有金色亮片的編織拉菲草材質 Baguette 包款需要動用六個小時的手工來製作。（圖／品牌提供）

經典 Baguette 及 Peekaboo也在夏季流露嶄新面貌，棕色稻草 Pequin 條紋圖案為 Baguette Chain、Peekaboo 和 Sunshine Shopper 帶來了新的氣息，或是以手工印花亮片刺繡形塑出水洗牛仔布質感疊加在Baguette 包款上；而獨一無二的手工製作珍稀鱷魚皮材質 Baguette 和 Peekaboo 包款則呈現出牛仔布的驚豔外觀和色彩，給人清涼快感。

▲▼ fendi。（圖／品牌提供）

▲FENDI 拉菲草編織Peekaboo Mini。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi。（圖／品牌提供）

▲FENDI 珍稀鱷魚皮革Peekaboo ISeeU Petite 。（圖／品牌提供）

同場加映更多2024春夏新包款

Miu Miu焦糖色皮革水桶袋

▲▼miumiu 。（圖／翻攝自官網）

▲▼miumiu 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ miumiu。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲皮革水桶袋形塑了柔軟起伏的舒適外觀，可調整的粗肩帶搭配細緻精巧的皮革抽繩元素。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

Miu Miu在2024春夏主推的焦糖色皮革水桶袋，形塑了柔軟起伏的舒適外觀，下寬上窄的標準水桶包廓形，呈現屬於Miu Miu女孩的青春氣息，當中更是實用性的展現，貼心的大容量版型，柔滑皮革碰撞亞麻布襯裡形成內外對比，並透過可調整的粗肩帶搭配上細緻精巧的皮革抽繩元素，展現出不同於以往的率性氛圍；而中央鮮明的壓印字母標誌，不多不少恰到好處為這款手袋注入經典氣息。以肩背、手提的多元演繹方式，融入各種日常穿搭。

DIOR LADY D-SIRE 

▲▼ dior 。（圖／品牌官網、翻攝自Dior微博）

▲▼ dior 。（圖／品牌官網、翻攝自Dior微博）

▲Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計 。（圖／品牌官網）

DIOR Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計，重新詮釋其簡潔有力的建築線條，上手觸感則更加柔軟舒適。Lady D-Sire標誌性的細節則是以黑色皺紋小牛皮搭配品牌精髓 Macrocannage 大籐格紋縫線，輔以同色系極啞光金屬 D.I.O.R. 吊飾為包款增添靈動感，配上粗肩帶打造斜背、手提多功能性，同時還有顆粒 Taurillon 皮革版本，可加上具象徵意義的徽章裝飾，塑造個人風格。

關鍵字：

說流行, FENDI, 夏季系列, 條紋, 牛仔裝

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