fb ig video ETtoday search mobile

憂鬱來襲做什麼都沒勁？心理醫師教你「休息」才能擁抱幸福

>

▲藤野智哉,討好自己就夠了,憂鬱症。（圖／達志示意圖）

文／藤野智哉　圖／達志示意圖、出版社提供

當你當陷入「憂鬱狀態」時，最重要的是「休息」！

休息，是為了體驗幸福
牢記這一點就好－當你感到疲憊時， 當務之急就是讓自己「休息」。

任何人都會有痛苦的時候：
「去公司真的好痛苦。」
「完全不想做家事。」
「做任何事都提不起勁。」

當這樣的時刻來臨時，你最應該做的第一件事，就是「休息」。

所謂「 幸福」的感覺， 很難在忙碌、疲憊的時候感受得到； 吃一頓美味的餐點、欣賞漂亮的風景、穿上喜愛的衣服、看到可愛的周邊商品......，能不能感到「我真幸福！」取決於當時自己的身心狀態。

當你感到疲倦時，即使享用了喜愛的食物，也可能覺得「不怎麼好吃」；在疲憊的時候，連觀賞電影的心情都沒了。所以在痛苦的時候，首先，讓自己「休息」是一件很重要的事。

有些人對於沒有生病或看醫生就請假不上班，或無法說明自己有多難受便放棄做家事等等行為，會產生罪惡感，但是，如果明明覺得很難受還勉強工作或做家事，遲早有一天會出問題。所以，請告訴自己：「休息」是最佳選擇，好好休息。

▲藤野智哉,討好自己就夠了,憂鬱症。（圖／達志示意圖）

憂鬱狀態是暫時的，不是疾病

有些人因為覺得自己可能罹患「憂鬱症」而前來找我看診，但實際上，一般人常說的憂鬱症和身心科醫師所定義的憂鬱症不同。

憂鬱症指的是接受醫院檢查診斷後的病名，但多數情況下，一般人都是處在「憂鬱狀態」。「憂鬱狀態」不是病名，而是莫名感到心情沉重的「狀態」，是任何人都有可能短期發生的情況。例如，失戀或寵物去世等打擊，以致可能會有兩三天睡不好、沒食欲、做任何事都提不勁的狀況，這是「憂鬱狀態」只要是人，誰都可能會有這樣的狀況。多數情況下，「憂鬱狀態」並不會變成憂鬱症，也就是說，處在「憂鬱狀態」的人，並不是都會惡化為憂鬱症。

無論如何，當陷入「憂鬱狀態」時，最重要的是「休息」。當心靈承載負能量、疲憊不堪時，徹底休息是基本關鍵：好好地吃飯、好好地睡覺，充分休息，身心才能得到妥善的照顧。

只要這麼做，自然就能無病感到幸福，身心也能恢復健康狀態，而這一切，是為了好好接納痛苦前的必要過程。
總之請記得，當你覺得疲倦、難受的時候，先「休息」吧！

▲藤野智哉,討好自己就夠了,憂鬱症。（圖／達志示意圖）

書名：《討好自己就夠了》
作者：藤野智哉
簡介：身心科醫生，畢業於日本秋田大學醫學院。日本國家資格認證心理師、日本各大企業長駐醫師。由於幼年時期罹患川崎氏症，以致心臟有冠狀動脈瘤；現在依然必須定期接受治療。正因如此，從學生時期開始就被禁止劇烈運動等，並在與疾病奮鬥的過程中矢志走向從醫的道路。

►很適合結婚的三大星座配對！有共同想法、個性互補理解是關鍵

►第一眼看到魚還是貓？測試你個性是否夠成熟

►韓佳人同框老公牽手又靠頭閃瞎粉絲！42歲仍是「最美素顏」超狂保養法公開

關鍵字：

藤野智哉, 討好自己就夠了, 憂鬱症

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

ET Fashion

推薦閱讀

Met Gala／穿73年前的古董禮服也好時髦！妮可基嫚氣場全開制霸紅毯

Met Gala／穿73年前的古董禮服也好時髦！妮可基嫚氣場全開制霸紅毯

百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

百想／金秀賢靠腰封穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱

百想／金秀賢靠腰封穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱

歐美女星都瘋「乾刷法」去橘皮還能瘦身！5分鐘等於1hr有氧熱量消耗 百想／Krystal辣露雪白纖腰超性感、金高銀香奈兒高訂細節滿分 《淚之女王》姑姑洪凡資豹紋裝成標配！3技巧穿出氣勢不俗氣 日韓妞瘋手作球鞋裝飾超可愛！鞋帶換緞帶再串小珍珠甜美爆棚 別再喝手搖飲！夏季吃甜還能瘦的5款水果　促進脂肪燃燒有感 薪水適合買多少錢的房子？「買房女神」濃縮15年經驗教你算 星巴克5／13起「第二杯折價100元」　星冰樂也享優惠

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面