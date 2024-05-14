憂鬱來襲做什麼都沒勁？心理醫師教你「休息」才能擁抱幸福

文／藤野智哉 圖／達志示意圖、出版社提供

當你當陷入「憂鬱狀態」時，最重要的是「休息」！

休息，是為了體驗幸福

牢記這一點就好－當你感到疲憊時， 當務之急就是讓自己「休息」。

任何人都會有痛苦的時候：

「去公司真的好痛苦。」

「完全不想做家事。」

「做任何事都提不起勁。」

當這樣的時刻來臨時，你最應該做的第一件事，就是「休息」。

所謂「 幸福」的感覺， 很難在忙碌、疲憊的時候感受得到； 吃一頓美味的餐點、欣賞漂亮的風景、穿上喜愛的衣服、看到可愛的周邊商品......，能不能感到「我真幸福！」取決於當時自己的身心狀態。

當你感到疲倦時，即使享用了喜愛的食物，也可能覺得「不怎麼好吃」；在疲憊的時候，連觀賞電影的心情都沒了。所以在痛苦的時候，首先，讓自己「休息」是一件很重要的事。

有些人對於沒有生病或看醫生就請假不上班，或無法說明自己有多難受便放棄做家事等等行為，會產生罪惡感，但是，如果明明覺得很難受還勉強工作或做家事，遲早有一天會出問題。所以，請告訴自己：「休息」是最佳選擇，好好休息。

憂鬱狀態是暫時的，不是疾病

有些人因為覺得自己可能罹患「憂鬱症」而前來找我看診，但實際上，一般人常說的憂鬱症和身心科醫師所定義的憂鬱症不同。

憂鬱症指的是接受醫院檢查診斷後的病名，但多數情況下，一般人都是處在「憂鬱狀態」。「憂鬱狀態」不是病名，而是莫名感到心情沉重的「狀態」，是任何人都有可能短期發生的情況。例如，失戀或寵物去世等打擊，以致可能會有兩三天睡不好、沒食欲、做任何事都提不勁的狀況，這是「憂鬱狀態」只要是人，誰都可能會有這樣的狀況。多數情況下，「憂鬱狀態」並不會變成憂鬱症，也就是說，處在「憂鬱狀態」的人，並不是都會惡化為憂鬱症。

無論如何，當陷入「憂鬱狀態」時，最重要的是「休息」。當心靈承載負能量、疲憊不堪時，徹底休息是基本關鍵：好好地吃飯、好好地睡覺，充分休息，身心才能得到妥善的照顧。

只要這麼做，自然就能無病感到幸福，身心也能恢復健康狀態，而這一切，是為了好好接納痛苦前的必要過程。

總之請記得，當你覺得疲倦、難受的時候，先「休息」吧！

書名：《討好自己就夠了》

作者：藤野智哉

簡介：身心科醫生，畢業於日本秋田大學醫學院。日本國家資格認證心理師、日本各大企業長駐醫師。由於幼年時期罹患川崎氏症，以致心臟有冠狀動脈瘤；現在依然必須定期接受治療。正因如此，從學生時期開始就被禁止劇烈運動等，並在與疾病奮鬥的過程中矢志走向從醫的道路。