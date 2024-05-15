Prada夏日限定「May Issue」系列混搭風！度假感拉菲草編織包一次登場

記者鮑璿安／台北報導

跟著Prada的腳步邁入夏季，每年此時推出的「May Issue」系列成為熱情盛夏的穿搭關鍵詞，這次以充滿季節感的拉菲草鉤織、亞麻材質手提包賦予極佳搭配性，以下《ET FASHION》特別為大家圈出重點單品！

▲Prada精彩的混搭方式創造全新 May Issue 系列。（圖／品牌提供）

Prada發表的全新 May Issue 女裝與男裝系列，模糊了陽剛與陰柔、白天與晝夜，不再是二元對立面而是相輔相成，也可見Mucci Prada挹注滿滿趣味性於其中。今夏標誌性的造型包含比基尼泳裝搭配絨面手套，或是府綢襯衫製成的裙裝搭配開襟衫披肩，結合優雅與運動的衝突設計，完美展現 Prada 於 1990 年代為時裝界帶來的創舉。各式印花穿插其中帶來一絲童趣，透膚尼龍材質飾以花卉圖案，混搭著風衣、漆皮夾克與男裝剪裁，形塑品牌專屬的時尚語彙。





▲（依序）Prada 鉤織托特包；亞麻混紡手提包 ；Panier 藤織皮革包款 。（圖／品牌提供）

包款配件方面，大量的拉菲草鉤織單品襲來，精緻的刺繡、針織與帶有 Prada Symbole 標誌性圖案提升辨識度。1984 年的後背包是Re-Nylon 再生尼龍的起點，持續變奏出更多繽紛撞色的肩背包款式，熱賣包款 Prada Arqué、Prada Buckle 系列亦可融入輕快的夏日節奏中。





▲Prada Re-Nylon 水桶包飾以水晶寶石背帶 。（圖／品牌提供）





▲鉤針編織帽 。（圖／品牌提供）

同場加映

Versace全新夏日「La Vacanza」系列中誕生的Barocco Sea印花，延續品牌將海洋自然奇觀變成豐富圖案的傳統，靈感源自兩款標誌性圖案，包括以珊瑚、貝殼和海星為題材的Trésor de la Mer印花，以及華麗精緻的巴洛克圖案。全新的印花裝點在舒適的絲質斜紋綢布料上，構建了為海灘而生的新款褶襇連身裙，配以領花細節和巴洛克圖案，淺粉紅色、杏色或灰藍色相融，盡顯夏日華麗本色。當然也少不了晚裝款式，採用標誌性金屬網布的晚禮服，或是用日本天然珍珠、銀色亮片和水晶刺繡海星圖案的直身晚裝，形塑Versace女性的真實模樣。





▲以珊瑚、貝殼和海星為題材的Trésor de la Mer印花，以及華麗精緻的巴洛克圖案 。（圖／品牌提供）