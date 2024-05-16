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2024 Met Gala男明星全黑禮服合輯　從不同層次的黑汲取晚宴造型靈感

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Met Gala 2024於7日清晨揭幕，現場眾明星的造型成為全城熱話，本篇盤點了各明星的全黑禮服造型，各種不同的風格為你的晚宴穿搭增加靈感！

演員裘德洛（Jude Law）身穿Atelier Versace訂製款的單排釦劍領西裝，搭配同色調的西裝長褲及正式禮服襯衫，簡單大氣的禮服造型，基本卻不退流行，襯托Jude Law本人的好氣質。

不同於Jude Law的經典正式感，演員安德魯史考特（Andrew Scott）穿上訂製款Atelier Versace亮相，羊毛製的無袖西裝外套呈現穿搭者的好身材，劍領細節為造型增添一點正式感，率性與個性兼具。

亞歷山·史柯斯嘉（Alexander Skarsgård）穿上訂製款的Calvin Klein黑色雙排釦義大利羊毛西裝外套登場，緞面材質為造型增加質感，隨著走動產生優雅光澤，雙排釦的劍領設計更是時髦男士衣櫃中必備的經典款式。

身為Burberry品牌大使的泰國演員暨歌手Bright近期人氣不斷攀升，以「The Garden of Time」（時光花園）主題為延伸，身著的Burberry晚宴裝靈感來自英國傳統貴族，外套上精緻的金色花卉透過手工刺繡工法製成，據悉，縫製時間須超過一百個小時才能完成，相當講究。

路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）身為英國F1一級方程式的賽車手代表人物，本身無論是在賽車界或是時尚界都有著巨大影響力，此次參加Met Gala 2024晚宴，選用Burberry刺繡大衣展現奢華氣勢，此件講究的刺繡大衣有著長春花（忍讓）、絲蘭（永恆和保護不安的靈魂）、水仙花（堅毅與傳承）和雪松樹枝（永生）等意涵，此套服裝需透過二十位師傅手工刺繡兩個星期完成。

英國演員Josh O’Connor身著Loewe燕尾服登場，呼應了2024主題的奇幻調性，腳上穿的印花短靴為造型帶來亮點，彷彿墜入時光花園的旅行者般充滿童趣玩味。

有著墨西哥裔的美國人氣歌手Omar Apollo選用Loewe金屬劍領西裝外套，為經典的男士晚宴造型帶來獨特的風格聚焦，大劍領有著修飾效果並能為整體造型帶來氣勢。

美國演員傑夫高布倫（Jeff Goldblum）身著Prada全黑套裝登場，黑色羊毛單排扣燕尾服與白色府綢襯衫搭配出和諧耐看的色調，細節的處理也不馬虎，皆襯托出演員本人的沉穩氣質，最後外罩黑色羊毛的雙排釦大衣與蝴蝶結，讓整體造型更完整。

英國演員達姆森伊卓瑞斯（Damson Idris）以經典的黑色羊毛雙排釦燕尾服作為晚宴造型，搭配鐵灰色的府綢襯衫，襯衫上的撞色衣領為經典造型帶來獨特細節，腳上的黑色漆皮繫帶皮鞋為整體迎來不同層次的黑色調造型，是穿著黑色晚宴造型時很好的參考範本。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●2024 Met Gala最切題非她莫屬！星二代超模Amelia Gray整缸玫瑰穿上身！

● Met Gala史上首例全員到齊的韓團！Stray Kids穿著Tommy Hilfiger貴族風西裝一字排開

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Met Gala

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