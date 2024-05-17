精緻刷牙成日常儀式！南韓賣出11億元、65分鐘熱銷7萬條的潮貨是它們

記者李薇／台北報導

想要擁有完美的狀態，牙齒乾淨白皙，也是很重要的關鍵，搭配上各種顏色的唇彩，才會更顯光彩亮麗，最近就有不少厲害的牙膏單品，不僅可以清潔，還有療癒的香味與泡沫，讓刷牙也成為一件小確幸。

＃SELAHATIN 牙膏6件體驗組，售價1450元

來自瑞典的斯德哥爾摩的精緻口腔護理品牌SELAHATIN，以北歐風格打造出令人著迷的牙膏單品，擁有4種溫和的美白成分，可以保護牙齒預防蛀牙，淡雅的香氣在刷牙的瞬間釋放，不僅瞬間放鬆心情，也可以打造好的口腔氣味，細膩泡沫用完真的上癮。

＃Grants格蘭特 大自然淨白薄荷牙膏，售價260元

選用大自然草本配方的牙膏系列，不含SLS 界面活性劑、Parabens 防腐劑、氟化物、三氯生、人工色素、人工香料，也不做動物實驗，是一款適合全家大小使用的單品，淨白款更是獨特添加小蘇打成分，可以幫助清理牙垢、色素沉澱，打造完美白皙的好牙。

＃Rucipello 南非瑰寶牙膏，售價520元

在各大時尚平台被推爆的「精品牙膏」Rucipello 7度在南韓藥妝通路olive young拿下銷量第一，更創下累積銷售突破約新台幣11.5億元；其中，南非瑰寶牙膏萃取來自馬達加斯加紅海中的南非國寶「路易波士」，搭配天然維生素E和B6增，加口腔保護力。

＃SALTRAIN 清恬香檸灰鹽牙膏（粉），售價260元

在南韓創下65分鐘熱銷7萬條的SALTRAIN登陸台灣，採用全世界五大泥灘淨土之一「韓國新安」地區所產的極珍稀1%頂級低鈉灰鹽，裡面擁有各種天然礦物質成分，粉紅色款式更是薄荷香檸氣息，非常適合夏天打造接吻級清新口氣。