fb ig video ETtoday search mobile

精緻刷牙成日常儀式！南韓賣出11億元、65分鐘熱銷7萬條的潮貨是它們

>

記者李薇／台北報導

想要擁有完美的狀態，牙齒乾淨白皙，也是很重要的關鍵，搭配上各種顏色的唇彩，才會更顯光彩亮麗，最近就有不少厲害的牙膏單品，不僅可以清潔，還有療癒的香味與泡沫，讓刷牙也成為一件小確幸。

＃SELAHATIN 牙膏6件體驗組，售價1450元

▲SELAHATIN,Grants,格蘭特,Rucipello,SALTRAIN,牙膏,口腔,清潔,保養。（圖／品牌提供）

來自瑞典的斯德哥爾摩的精緻口腔護理品牌SELAHATIN，以北歐風格打造出令人著迷的牙膏單品，擁有4種溫和的美白成分，可以保護牙齒預防蛀牙，淡雅的香氣在刷牙的瞬間釋放，不僅瞬間放鬆心情，也可以打造好的口腔氣味，細膩泡沫用完真的上癮。

＃Grants格蘭特 大自然淨白薄荷牙膏，售價260元

▲SELAHATIN,Grants,格蘭特,Rucipello,SALTRAIN,牙膏,口腔,清潔,保養。（圖／品牌提供）

選用大自然草本配方的牙膏系列，不含SLS 界面活性劑、Parabens 防腐劑、氟化物、三氯生、人工色素、人工香料，也不做動物實驗，是一款適合全家大小使用的單品，淨白款更是獨特添加小蘇打成分，可以幫助清理牙垢、色素沉澱，打造完美白皙的好牙。

＃Rucipello 南非瑰寶牙膏，售價520元

▲SELAHATIN,Grants,格蘭特,Rucipello,SALTRAIN,牙膏,口腔,清潔,保養。（圖／品牌提供）

在各大時尚平台被推爆的「精品牙膏」Rucipello 7度在南韓藥妝通路olive young拿下銷量第一，更創下累積銷售突破約新台幣11.5億元；其中，南非瑰寶牙膏萃取來自馬達加斯加紅海中的南非國寶「路易波士」，搭配天然維生素E和B6增，加口腔保護力。

＃SALTRAIN 清恬香檸灰鹽牙膏（粉），售價260元

▲SELAHATIN,Grants,格蘭特,Rucipello,SALTRAIN,牙膏,口腔,清潔,保養。（圖／品牌提供）

在南韓創下65分鐘熱銷7萬條的SALTRAIN登陸台灣，採用全世界五大泥灘淨土之一「韓國新安」地區所產的極珍稀1%頂級低鈉灰鹽，裡面擁有各種天然礦物質成分，粉紅色款式更是薄荷香檸氣息，非常適合夏天打造接吻級清新口氣。

►很適合結婚的三大星座配對！有共同想法、個性互補理解是關鍵

►第一眼看到魚還是貓？測試你個性是否夠成熟

►韓佳人同框老公牽手又靠頭閃瞎粉絲！42歲仍是「最美素顏」超狂保養法公開

關鍵字：

SELAHATIN, Grants, 格蘭特, Rucipello, SALTRAIN, 牙膏, 口腔, 清潔, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

Met Gala／穿73年前的古董禮服也好時髦！妮可基嫚氣場全開制霸紅毯

Met Gala／穿73年前的古董禮服也好時髦！妮可基嫚氣場全開制霸紅毯

百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

百想／金秀賢靠腰封穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱

百想／金秀賢靠腰封穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱

歐美女星都瘋「乾刷法」去橘皮還能瘦身！5分鐘等於1hr有氧熱量消耗 百想／Krystal辣露雪白纖腰超性感、金高銀香奈兒高訂細節滿分 《淚之女王》姑姑洪凡資豹紋裝成標配！3技巧穿出氣勢不俗氣 日韓妞瘋手作球鞋裝飾超可愛！鞋帶換緞帶再串小珍珠甜美爆棚 別再喝手搖飲！夏季吃甜還能瘦的5款水果　促進脂肪燃燒有感 薪水適合買多少錢的房子？「買房女神」濃縮15年經驗教你算 最愛斤斤計較星座Top 3 ！第一名不可能吃虧　默默記仇等著回擊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面