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勞力士「水鬼王」防水3900米好威　熱門度不若「水鬼」在於太霸氣

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▲▼Rolex,Blancpain 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Rolex Deepsea腕錶18K金款，搭配藍色Cerachrom陶質字圈及蠔式錶帶，1,854,000元。（圖／勞力士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）「黑水鬼」、「綠水鬼」Oyster Perpetual Submariner腕錶是不少人心中的夢幻逸錶，熱門到一錶難求，甚至要超定價才有機會入手，相較之下，規格更高的「水鬼王」Oyster Perpetual Rolex Deepsea似乎聲量不如前者，除了定價較高，關鍵還是出在實際佩戴的感受，對於亞洲錶迷而言碩大的「水鬼王」較難駕馭、重量也不輕、還有防水3900米真的太威了！

▲▼Rolex,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Rolex Deepsea腕錶配備3235型機芯，動力儲存70小時。

「水鬼王」Oyster Perpetual Rolex Deepsea腕錶搭載勞力士3235型機芯，顯示時、分、秒與日期，最大特色是自2008年起採用Ringlock系統錶殼結構，由厚度為5.5毫米的圓拱形防反光藍水晶鏡面、可承受巨大水壓的高性能壓力環、RLX鈦金屬底蓋等3大組件構成，讓防水能深達3900米，同時配備1967年獲得專利的排氦閥門，頂規設計因此錶殼較Oyster Perpetual Submariner腕錶厚了約5毫米，44毫米的錶徑也多3毫米，兩者相比Oyster Perpetual Submariner腕錶在亞洲市場接受度較高。

▲▼Rolex,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Rolex Deepsea蠔式錶殼配備排氦閥門。

但勞力士依然照自己的步伐前行，今年首度以18K黃金打造Oyster Perpetual Rolex Deepsea，配備藍色60分鐘刻度Cerachrom陶質字圈、藍色漆面錶面、黃色粉末塗飾的「DEEPSEA」字樣，整只錶戴起來沉甸甸，是品牌旗下最重也最貴的潛水錶款，定價1,854,000元，此霸氣外露設計在美國市場爆紅。

▲▼Rolex,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Rolex Deepsea深海潛水腕錶防水深達3,900米，蠔式鋼款515,000元。

▲▼Rolex,Blancpain 。（圖／公關照）

▲勞力士「黑水鬼」Oyster Perpetual Submariner腕錶蠔式鋼款，325,500元。

▲▼Rolex,Blancpain 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Submariner Date腕錶蠔式鋼款，搭配綠色Cerachrom陶質字圈，384,000元。

同場加映
Blancpain 1953年推出的五十噚腕錶是現代第一只真正的潛水錶，去年歡慶問世70周年時，品牌推出42毫米的五十噚 70 周年限量紀念款Act 1，今年再壯大陣容，發表錶徑42毫米的紅金和鈦金屬錶殼版本，均搭載具停秒功能的 1315機芯，各以藍色或黑色錶盤亮相，可搭配對應色錶帶如帆布錶帶、NATO 錶帶，以及靈感源自 1953 年作品的 「tropic」紋理橡膠錶帶，鈦金屬錶亦可搭配鍊帶展現運動風格。

▲▼Rolex,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain五十噚潛水自動腕錶42毫米款推出紅金材質。（圖／Blancpain提供，以下同）

▲▼Rolex,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain五十噚潛水自動腕錶42毫米鈦金屬款。

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關鍵字：

勞力士, ROLEX, Blancpain

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