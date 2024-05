費德勒絕版勞力士上手拍LV廣告　納達爾秀3000萬錶同框

▲費德勒(左)與納達爾拍LV形象廣告,兩人分別戴自己的勞力士Daytona隕石面腕錶與RICHARD MILLE RM 27-04腕錶入鏡。(圖/LV提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

LV(Louis Vuitton,路易威登)彰顯核心價值的最新廣告「成就傳奇的旅程」(There are Journeys that turn into Legends),邀請網壇兩大傳奇人物費德勒(Roger Federer)與納達爾(Rafael Nadal),登上了義大利多洛米蒂山脈的最高峰,由知名攝影師安妮萊博維茨(Annie Leibovitz)捕捉兩位運動員相知相惜的深厚情誼與堅毅精神,有趣的是他們都背著LV後背包,但手腕上都是自己的愛錶,分別是已停產的勞力士(Rolex)與RICHARD MILLE名錶。

▲納達爾(左起)、攝影師安妮萊博維茨與費德勒合作愉快,開心合影。

費德勒與納德爾在LV廣告中踏著雪地前行,費德勒背著LV Monogram Christopher後背包,但手腕上戴著與他合作長達20載的勞力士愛錶,款式為隕石面盤的18K白金Cosmograph Daytona腕錶,目前已停產,但市場上被炒到超過300萬元。

▲納達爾(左)與費德勒感情深厚。

▲納達爾戴的RICHARD MILLE RM 27-04腕錶,目前已售罄。(圖/RICHARD MILLE提供)

而在LV廣告中背著Monogram Eclipse後背包的納達爾,則戴著推出之際要價約31,510,000元的RICHARD MILLE RM 27-04陀飛輪腕錶上陣,此限量50只錶款重量僅30克,以世上最耐用的聚合物之一TitaCarb®材質打造,面盤設計則受到網球拍穿線原理啟發,品牌使用一根直徑0.27毫米的編織鋼纜編織,並由兩枚經PVD處理的5N紅金張力器固定,陀飛輪機芯以對角線排列,再由五級鈦合金掛鉤與網格連接,懸浮設計竟能承受超過12,000 g的加速度,巧合的是他在2022年9月費德勒職涯告別戰搭檔打雙打,也戴同款錶,此次兩人合體拍LV廣告再戴此錶,別具意義。