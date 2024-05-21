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費德勒絕版勞力士上手拍LV廣告　納達爾秀3000萬錶同框

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▲▼ 費德勒,納達爾 。（圖／ej）

▲費德勒（左）與納達爾拍LV形象廣告，兩人分別戴自己的勞力士Daytona隕石面腕錶與RICHARD MILLE RM 27-04腕錶入鏡。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）彰顯核心價值的最新廣告「成就傳奇的旅程」（There are Journeys that turn into Legends），邀請網壇兩大傳奇人物費德勒（Roger Federer）與納達爾（Rafael Nadal），登上了義大利多洛米蒂山脈的最高峰，由知名攝影師安妮萊博維茨（Annie Leibovitz）捕捉兩位運動員相知相惜的深厚情誼與堅毅精神，有趣的是他們都背著LV後背包，但手腕上都是自己的愛錶，分別是已停產的勞力士（Rolex）與RICHARD MILLE名錶。

▲▼ 費德勒,納達爾 。（圖／ej）

▲納達爾（左起）、攝影師安妮萊博維茨與費德勒合作愉快，開心合影。

費德勒與納德爾在LV廣告中踏著雪地前行，費德勒背著LV Monogram Christopher後背包，但手腕上戴著與他合作長達20載的勞力士愛錶，款式為隕石面盤的18K白金Cosmograph Daytona腕錶，目前已停產，但市場上被炒到超過300萬元。

▲▼ 費德勒,納達爾 。（圖／ej）

▲納達爾（左）與費德勒感情深厚。

▲▼ 費德勒,納達爾 。（圖／ej）

▲納達爾戴的RICHARD MILLE RM 27-04腕錶，目前已售罄。（圖／RICHARD MILLE提供）

而在LV廣告中背著Monogram Eclipse後背包的納達爾，則戴著推出之際要價約31,510,000元的RICHARD MILLE RM 27-04陀飛輪腕錶上陣，此限量50只錶款重量僅30克，以世上最耐用的聚合物之一TitaCarb®材質打造，面盤設計則受到網球拍穿線原理啟發，品牌使用一根直徑0.27毫米的編織鋼纜編織，並由兩枚經PVD處理的5N紅金張力器固定，陀飛輪機芯以對角線排列，再由五級鈦合金掛鉤與網格連接，懸浮設計竟能承受超過12,000 g的加速度，巧合的是他在2022年9月費德勒職涯告別戰搭檔打雙打，也戴同款錶，此次兩人合體拍LV廣告再戴此錶，別具意義。

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關鍵字：

費德勒, 納達爾, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 勞力士, Rolex, RICHARD MILLE

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