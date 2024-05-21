舒淇下班旋轉、跳躍樣樣來　率性露蓬裙下拖鞋

▲舒淇盛裝出席寶格麗於羅馬舉辦的Aeterna高級珠寶發表會。（圖／翻攝bvlgari IG）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶品牌寶格麗（BULGARI）今年歡慶140周年，於羅馬舉辦Aeterna高級珠寶發表會慶祝，品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、金馬影后舒淇、大陸女星劉亦菲均盛裝出席，當中時尚指標人物舒淇穿Armani Privé 2024春夏高級訂製服亮相，幽默的她特別po出「下班」影片，旋轉、跳躍樣樣來，率性露出禮服下的拖鞋。





▲安海瑟薇以襯衫式剪裁禮服出席寶格麗盛會。（圖／翻攝bvlgari IG）





▲劉亦菲身穿亮眼的綠色禮服搭配寶格麗彩色寶石珠寶。（圖／翻攝bvlgari IG）

舒淇身穿粉紅與灰藍亮片點綴搭配同色系蓬裙的Armani Privé 2024春夏高級訂製服，搭配寶格麗鑽石項鍊與Serpenti鑽石手環，漂亮出席寶格麗Aetrerna高級珠寶發表會，網友盛讚50歲的她愈發流露自信美感。





▲舒淇開心下班，穿著禮服旋轉、跳躍露出拖鞋。





▲舒淇穿著BOTTEGA VENETA早秋系列新裝露出俏皮表情。（圖／翻攝sqwhat IG）

不僅受珠寶品牌青睞，舒淇也是時尚品牌寵兒，日前以品牌大使身分出席BOTTEGA VENETA北京活動，連換早秋系列水藍色西裝外套搭配白背心，以及充滿女人味的深V黑色洋裝，又帥又美的造型展現百變魅力。

