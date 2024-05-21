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莎莉賽隆無暇美肌配巨鑽太耀眼　影后樂接Dior雙代言

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▲▼Dior,LV 。（圖／公關照）

▲Dior宣布莎莉賽隆出任全球保養暨珠寶品牌大使。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）與法國品牌Dior自2004年開始合作，今年起雙方關係更進一步，她正式成為Dior保養和珠寶的品牌大使，首波發布的形象照盡顯她的自信美感，她紮著簡單的馬尾、穿低調的黑色針織衫入鏡，展現完美的肌膚狀態，而食指上的巨鑽更是耀眼奪目，目測超過10克拉。

▲▼Dior,LV 。（圖／公關照）

▲莎莉賽隆出席隆重場合的戰袍首選Dior禮服。

與Dior合作20年來，莎莉賽隆出席奧斯卡頒獎典禮等盛會的戰袍，首選Dior，她為品牌J'adore系列香水拍攝廣告的女神形象更是深植人心，她開心表示：「我為雙方至今一同創造的一切感到自豪，如今能與Dior一起見證珠寶和保養領域之美，令我期待著接下來的新領域。」首曝光的形象照她戴著梨形巨鑽戒指，襯托影后氣勢。

▲▼Dior,LV 。（圖／公關照）

▲凱特布蘭琪昨出席坎城影展《The Apprentice 》首映會，佩戴與LV合作再製的珍珠鑽石鍊。（圖／LV提供，以下同）

另一位奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）則是LV（Louis Vuitton，路易威登）珠寶大使，她與LV腕錶暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof多次激盪出創意火花，最新力作是將今年2月在英國影藝學院電影獎頒獎典禮所戴的項鍊再次進行改造，回收了49 顆白色Ayoka珍珠和33顆灰色大溪地珍珠，以及來自品牌之前3款高級珠寶中的 633 顆鑽石構成新項鍊，讓她在坎城影展《The Apprentice 》首映會上，將珍珠鑽石項鍊披掛在肩上，是LV高級珠寶首見的風格，也符合她身體力行的「綠色時尚」。

▲▼Dior,LV 。（圖／公關照）

▲凱特布蘭琪同時戴上LV尚未曝光的全新高級珠寶系列Tumbler Link鑽石耳環。

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關鍵字：

Dior, 莎莉賽隆, 凱特布蘭琪, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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