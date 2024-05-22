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珍妮佛羅培茲敞開前胸又翹美腿　波希米亞風洋裝加大辣

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▲▼珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲身穿Chloe秋冬洋裝，敞開前胸又翹著美腿，天后氣勢無敵。（圖／翻攝jlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）近期忙著宣傳Netflix電影《異星戰境》（Atlas），身邊卻不見過往總是形影不離的老公班艾佛列克（Ben Affleck），引發兩人婚變傳言，不過她懶理這些八卦流言，照樣美美跑行程，她分享在墨西哥宣傳的造型，身穿Chloe 2024秋冬系列的白色波希米亞風洋裝，只是她加「大辣」，解開領口繫繩敞開前胸，又翹著美腿，再擺出雙手張開的pose，天后氣勢無敵。

▲▼珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲將波希米亞風格的Chloe洋裝穿出性感韻味。（圖／翻攝jlo IG）

2024秋冬系列是Chloe創意總監Chemena Kamali上任後的第一個作品，端出的設計直接到位，讓時尚迷驚喜「Chloe回來了」，女明星們也爭相搶穿，坎城影展有席安娜米勒欽點，天后珍妮佛羅培茲也愛上，選穿白色荷葉邊前短後長洋裝亮相，不過她將波希米亞風穿出性感韻味，成功吸睛。

▲▼珍妮佛羅培茲 。（圖／路透社）

▲珍妮佛羅培茲於《異星戰境》洛杉磯首映會時，穿加拿大品牌Greta Constantine黑白禮服相當優雅。（圖／翻攝jlo IG）

而在洛杉磯舉辦的《異星戰境》首映會上，珍妮佛羅培茲以好萊塢明星經典裝扮登場，身穿加拿大品牌Greta Constantine黑白禮服，搭配Manish Malhotra珠寶，優雅大方，不過她總是與老公班艾佛列克黏緊緊，此次宣傳卻沒有老公相伴，讓人起疑是否感情生變。
 

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關鍵字：

珍妮佛羅培茲, 翹臀珍, Chloe

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