范冰冰鼻頭粉刺任人看　大素顏教保養戴320萬Dior項鍊

▲范冰冰教保養，戴著Dior 3,200,000元ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰流蘇型吊飾18K金項鍊很搶眼。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星范冰冰積極擴展新事業，拍影片教粉絲保養祕訣，盡心盡力宣傳自創保養品牌Fan Beauty，近日她只畫口紅、素顏上陣敷泥膜，雖然身穿灰色毛衣很低調，但她搭配的項鍊可不簡單，為法國精品Dior要價320萬元的ROSE DES VENTS羅盤玫瑰流蘇型吊飾18K金項鍊，洩露了「范爺」的身價。





▲范冰冰40分鐘保養療程，不忘喝自己泡的養身茶。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

ROSE DES VENTS系列珠寶靈感來自於Dior創辦人迪奧先生童年所居住別墅Granville的花園圖騰，以金質圓珠圍繞著點綴八芒星圖案的圓章設計著稱，帶有幸運與守護之意。范冰冰也被美好寓意與設計迷倒，選戴此系列華麗款項鍊，鑲有珍珠母貝、青金石、孔雀石、綠松石、瑪瑙、虎眼石、粉紅蛋白石、鑽石，繽紛亮眼。





▲范冰冰敷泥膜等待25分鐘的時間，享受自己最愛的布丁。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

范冰冰戴著華美Dior珠寶吸睛外，她只抹了口紅就素顏教敷泥膜的舉動也引起熱議，自爆愛熬夜所以長了黑頭、白頭粉刺，大膽貼近鏡頭讓粉絲瞧個夠，她在40分鐘的保養過程中也十分享受，聞精油香味、喝自己泡的養身茶、吃最愛的布丁，寵愛自己的身心，難怪每回公開亮相總是明豔動人。4月時她受泰國觀光局邀請前往曼谷參與潑水節活動，身穿華麗的泰國傳統服飾參加花車遊行就引起轟動，讓人驚嘆大熱天她的妝容依然完美。





▲范冰冰4月到泰國參加潑水節遊行，華麗的泰國服飾裝扮引起熱議。（圖／翻攝bingbing_fan IG）