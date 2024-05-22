fb ig video ETtoday search mobile

范冰冰鼻頭粉刺任人看　大素顏教保養戴320萬Dior項鍊

>

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰教保養，戴著Dior 3,200,000元ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰流蘇型吊飾18K金項鍊很搶眼。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星范冰冰積極擴展新事業，拍影片教粉絲保養祕訣，盡心盡力宣傳自創保養品牌Fan Beauty，近日她只畫口紅、素顏上陣敷泥膜，雖然身穿灰色毛衣很低調，但她搭配的項鍊可不簡單，為法國精品Dior要價320萬元的ROSE DES VENTS羅盤玫瑰流蘇型吊飾18K金項鍊，洩露了「范爺」的身價。

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰40分鐘保養療程，不忘喝自己泡的養身茶。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

ROSE DES VENTS系列珠寶靈感來自於Dior創辦人迪奧先生童年所居住別墅Granville的花園圖騰，以金質圓珠圍繞著點綴八芒星圖案的圓章設計著稱，帶有幸運與守護之意。范冰冰也被美好寓意與設計迷倒，選戴此系列華麗款項鍊，鑲有珍珠母貝、青金石、孔雀石、綠松石、瑪瑙、虎眼石、粉紅蛋白石、鑽石，繽紛亮眼。

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰敷泥膜等待25分鐘的時間，享受自己最愛的布丁。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

范冰冰戴著華美Dior珠寶吸睛外，她只抹了口紅就素顏教敷泥膜的舉動也引起熱議，自爆愛熬夜所以長了黑頭、白頭粉刺，大膽貼近鏡頭讓粉絲瞧個夠，她在40分鐘的保養過程中也十分享受，聞精油香味、喝自己泡的養身茶、吃最愛的布丁，寵愛自己的身心，難怪每回公開亮相總是明豔動人。4月時她受泰國觀光局邀請前往曼谷參與潑水節活動，身穿華麗的泰國傳統服飾參加花車遊行就引起轟動，讓人驚嘆大熱天她的妝容依然完美。

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰4月到泰國參加潑水節遊行，華麗的泰國服飾裝扮引起熱議。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

►莎莉賽隆無暇美肌配巨鑽太耀眼　影后樂接Dior雙代言

►唐嫣化身火辣美人魚　光一照坎城戰袍全透視

關鍵字：

范冰冰, Dior

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

LV格紋男包被Lisa納為收藏　掛公仔更可愛

LV格紋男包被Lisa納為收藏　掛公仔更可愛

費德勒絕版勞力士上手拍LV廣告　納達爾秀3000萬錶同框

費德勒絕版勞力士上手拍LV廣告　納達爾秀3000萬錶同框

梁朝偉G-SHOCK經典錶伴遊　5,000元黑錶絕配低調穿搭

梁朝偉G-SHOCK經典錶伴遊　5,000元黑錶絕配低調穿搭

潘瑋柏一次秀2款超難買的AP錶　耀眼金錶鑲彩虹寶石更高調 艾瑪史東LV禮服胸前大開　走光危險設計她照樣優雅 法網紅土啟發珠寶創作　FRED手鍊男、女都能駕馭 雙圈錶帶浪琴表存在感強烈　成凱特溫絲蕾唯一配件 櫻花飄落美景微縮於面盤上　Grand Seiko粉紅錶好浪漫 李棟旭2萬天梭表上手施型男魅力　秀錶拿冰淇淋好俏皮 Jisoo緊實腹肌見客　低調私服配60萬卡地亞鑽戒、金錶洩身價

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面