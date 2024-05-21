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LV格紋男包被Lisa納為收藏　掛公仔更可愛

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▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa日前到F1賽場觀戰，拎Boyy安全帽造型包款應景。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa風格百變，甜美、帥氣造型都能輕鬆駕馭，昨她分享自拍包包照，是LV（Louis Vuitton，路易威登）為男性設計的Speedy Bandoulière 25 Damier Pop包，黃色與棕色Damier大方格非常搶眼，她又掛上POP Mart的The Monsters公仔，讓男包瞬間變可愛了。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa為LV Speedy 25 Bandoulière Damier Pop包掛上可愛公仔，包款92,500元。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa近期使用精品包不設限，已連秀一包難求的愛馬仕（HERMÈS）柏金包、「康康包」CONSTANCE III藍色迷你肩背包；日前她首度造訪F1賽車場觀戰，她拎著來自加拿大Jesse Dorsey與泰國的Wannasiri Kongman於2004年紐約創立的輕奢品牌Boyy安全帽造型包款，不僅應景也相當俏皮。

此次Lisa所拎的LV Speedy Bandoulière 25 Damier Pop包，以柔軟的Damier Pop塗層帆布製作，黃色與棕色的大格紋非常亮眼，是一款可斜背亦可拎的包款，雖屬男性系列，但時尚圈中性風潮未歇，因此被走在流行尖端的Lisa納為收藏。
 

►Lisa與富豪緋聞男友同框了　「LVMH準少奶奶」架式站台TAG Heuer

►風Luxury／Lisa錶藏更豐富了　241萬HUBLOT彩虹錶變新歡

 

關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, Boyy, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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