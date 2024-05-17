風Luxury／Lisa錶藏更豐富了　241萬HUBLOT彩虹錶變新歡

▲Lisa身穿低胸網狀迷你裙裝，搭配HUBLOT彩虹鑽錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK泰籍成員Lisa是寶格麗（BULGARI）代言人，雙方兩度合作推出聯名錶，但自去年底與品牌所屬集團LVMH三公子、擔任TAG Heuer、ZENITH與HUBLOT鐘錶部門總裁Frédéric Arnault爆出緋聞後，她的錶款選擇似乎更「自由」、收藏更豐富，日前以黑色低胸網狀迷你裙裝，搭配要價2,411,000元的HUBLOT Big Bang皇金彩虹腕錶，成功吸睛。





▲Lisa佩戴的HUBLOT Big Bang皇金彩虹腕錶，2,411,000元。

Lisa所戴的「新歡」HUBLOT Big Bang皇金彩虹腕錶錶徑33毫米，雖不屬於大尺寸錶款，但鑲滿寶石依然高調炫目，錶殼與面盤共鑲嵌332顆彩虹色調排列的圓形切割彩色寶石，錶圈則鑲嵌梯形寶石，連皮革錶帶都是虹彩漸層色，繽紛亮眼，為她的整體造型增添亮點。





▲Lisa拍片開箱她與寶格麗第二度合作的聯名錶款。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲Lisa與寶格麗二度聯名錶款，面盤則以灰與白色調珍珠母貝拼出馬賽克效果圖案。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

不過Lisa也沒忘了替自己設計的寶格麗錶款宣傳，她剛拍影片開箱新錶，以她最愛的花朵--象徵瑞士阿爾卑斯山高山之星的雪絨花為主題設計，在錶背裝飾花朵圖案，面盤則以灰與白色調珍珠母貝拼出馬賽克效果圖案，點綴鑽石時標吸睛，玫瑰金錶圈則銘刻標誌性的BVLGARI BVLGARI字樣，錶徑33毫米款限量1100只，小尺寸的23毫米款式限量400只，她自認整體設計非常優雅，不過台灣未引進。





▲LVMH鐘錶部門執行長Frédéric Arnault（左起）、Lisa、TAG Heuer全球執行長Julien Tornare與KITH 創辦人Ronnie Fieg合影。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

近期Lisa的行程與緋聞男友Frédéric Arnault多所重疊，5月初兩人毫不避嫌一同出席TAG Heuer在邁阿密慶祝與紐約時尚品牌 KITH 攜手推出Formula 1聯名限量腕錶的活動，並大方同框合影，當時Lisa戴著米色面盤的不鏽鋼款聯名錶展現帥氣的一面，可惜此錶台灣也未銷售。

▲Lisa佩戴的TAG Heuer與KITH聯名Formula 1腕錶不鏽鋼款，限量1,350只。