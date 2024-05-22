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萬寶龍慶招牌鋼筆百周年　未生產的設計付諸實踐

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▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作The Origin系列，致敬經典書寫工具的百年傳奇。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）於1924年推出首款書寫工具—全黑鋼筆Meisterstück，在德語意為「傑作」，今年慶祝此經典設計100周年，打造The Origin系列鋼筆，每款筆均搭配特別設計的筆尖，飾有數字「100」以及「1924」和「2024」兩個年份，筆蓋圓環也飾有這兩個重要年份，同時也結合早期設計元素，例如筆蓋側面鐫刻早期的Meisterstück標誌、向1920年代設計致敬的彎曲復古筆夾等，彷彿重溫百年鋼筆的發展史。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）
▲萬寶龍紀念經典的大師傑作系列問世百周年，The Origin每款筆的筆尖飾有數字「100」以及「1924」和「2024」兩個年份。

The Origin系列鋼筆共有兩大主題，一款為珍貴樹脂款，推出黑色、深藍色與綠色可供選擇，特別的是筆蓋呈現墨水流動的效果；另一設計則將早年從未生產的作品付諸實行，成為Doué和Solitaire款筆蓋圖案的靈感來源，Doué鋼筆有藍色與綠色亮漆兩款，筆蓋呈現歷史檔案中的設計圖案，並以雷射鐫刻復古Meisterstück標誌，而Solitaire LeGrand鋼筆以鍍黃金典藏圖案裝飾與珊瑚紅亮漆裝飾，極為搶眼。萬寶龍同時推出為藍色、綠色和珊瑚色墨水、筆記本可與筆具配成套，以及百年紀念圖案的卡片與信封、手環、袖扣歡慶Meisterstück大師傑作筆具100周年。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作The Origin系列珍貴樹酯款Classique鋼筆，30,900元。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作The Origin系列Solitaire LeGrand鋼筆，91,300元。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作The Origin系列#146筆記本，2,800元。

法國精品都彭（S.T. Dupont）最新Memento Mori系列，重新詮釋了標誌性的骷髏頭設計，提醒人們珍惜生命並要活在當下，體現16世紀法國詩人皮埃爾德龍薩所說：「活下去，如果你相信我，就不要等到明天。今天就採摘生命的玫瑰吧。」因此巧妙結合盛開玫瑰與骷髏圖案，在打火機與書寫工具上展現，黑色漆藝筆身的Line D Eternity L號鋼珠筆，搭配印有骷髏與玫瑰圖案的筆蓋，吸睛度百分百。
 

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲都彭Memento Mori系列Line D Eternity鋼珠筆，25,900元（圖／都彭提供，以下同）

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲都彭Memento Mori系列Ligne 2打火機，49,300元。

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 都彭, S.T.Dupont

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