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球王喬科維奇美女妻難得放閃　同框曬恩愛秀HUBLOT對錶

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▲▼喬科維奇 。（圖／翻攝IG）

▲喬科維奇生日，老婆伊蓮娜難得分享兩人深情相望的影片放閃。（圖／翻攝jelenadjokovicndf IG）

記者陳雅韻／台北報導

職業男網球王喬科維奇（Novak Djokovic）昨（22日）於ATP250日內瓦公開賽，擊敗德國對手漢夫曼（Yannick Hanfmann）晉級8強，是他職業生涯的1100勝，昨也是他37歲生日，拿下勝利成為他最棒的生日禮物，而他向來低調的美女老婆伊蓮娜（Jelena Djokovic），也難得公開夫妻倆深情互動的影片獻上祝福，兩人還同戴HUBLOT（宇舶）名錶，大方放閃。

▲▼喬科維奇 。（圖／翻攝IG）

▲喬科維奇與老婆伊蓮娜都戴HUBLOT名錶。（圖／翻攝jelenadjokovicndf IG）

喬科維奇青梅竹馬老婆伊蓮娜，為保有私生活而相當低調，有時連重要比賽都不會到場觀戰，但喬科維奇37歲生日這天，罕見分享她輕撫老公臉頰聊天，最後老公摟腰的甜蜜影片，兩人手腕上戴的名錶也搶鏡，喬科維奇戴著代言的HUBLOT Big Bang Unico鈦金屬計時碼錶42毫米款，並換上心儀的灰色錶帶，而老婆也愛相隨，戴著同品牌經典融合系列皇金腕錶42毫米款，恰好湊成對錶。

▲▼ HUBLOT,LV 。（圖／公關照）

▲喬科維奇戴HUBLOT Big Bang Unico鈦金屬計時碼錶42毫米款，642,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

▲▼ HUBLOT,LV 。（圖／公關照）

▲喬科維奇與老婆伊蓮娜戴HUBLOT經典融合系列皇金腕錶42毫米款，710,000元。

網壇巨星在時尚圈相當活躍，已退役的瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）與西班牙球星納達爾（Rafael Nadal），近日合體拍攝LV（Louis Vuitton，路易威登）彰顯核心價值的最新廣告「成就傳奇的旅程」（There are Journeys that turn into Legends），兩人除了背LV背包在雪地前行，也分別戴上自己的愛錶入鏡，費德勒戴著勞力士（Rolex）隕石面盤的18K白金Cosmograph Daytona腕錶，納達爾則戴著推出之際要價約31,510,000元的RICHARD MILLE RM 27-04陀飛輪腕錶上陣，兩款錶目前均已停產。

▲▼ HUBLOT,LV 。（圖／公關照）

▲費德勒（左）與納達爾拍LV形象廣告，兩人分別戴勞力士Daytona隕石面腕錶與RICHARD MILLE RM 27-04腕錶入鏡。（圖／LV提供）

►費德勒絕版勞力士上手拍LV廣告　納達爾秀3000萬錶同框

►梅西的斯文錶是「錶王」PP複雜傑作　三問加世界時區身價破千萬

關鍵字：

喬科維奇, HUBLOT, 費德勒, 納達爾, LV, 勞力士, Rolex, RICHARD MILLE

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