球王喬科維奇美女妻難得放閃　同框曬恩愛秀HUBLOT對錶

▲喬科維奇生日,老婆伊蓮娜難得分享兩人深情相望的影片放閃。(圖/翻攝jelenadjokovicndf IG)

記者陳雅韻/台北報導

職業男網球王喬科維奇(Novak Djokovic)昨(22日)於ATP250日內瓦公開賽,擊敗德國對手漢夫曼(Yannick Hanfmann)晉級8強,是他職業生涯的1100勝,昨也是他37歲生日,拿下勝利成為他最棒的生日禮物,而他向來低調的美女老婆伊蓮娜(Jelena Djokovic),也難得公開夫妻倆深情互動的影片獻上祝福,兩人還同戴HUBLOT(宇舶)名錶,大方放閃。





▲喬科維奇與老婆伊蓮娜都戴HUBLOT名錶。(圖/翻攝jelenadjokovicndf IG)

喬科維奇青梅竹馬老婆伊蓮娜,為保有私生活而相當低調,有時連重要比賽都不會到場觀戰,但喬科維奇37歲生日這天,罕見分享她輕撫老公臉頰聊天,最後老公摟腰的甜蜜影片,兩人手腕上戴的名錶也搶鏡,喬科維奇戴著代言的HUBLOT Big Bang Unico鈦金屬計時碼錶42毫米款,並換上心儀的灰色錶帶,而老婆也愛相隨,戴著同品牌經典融合系列皇金腕錶42毫米款,恰好湊成對錶。





▲喬科維奇戴HUBLOT Big Bang Unico鈦金屬計時碼錶42毫米款,642,000元。(圖/HUBLOT提供,以下同)

▲喬科維奇與老婆伊蓮娜戴HUBLOT經典融合系列皇金腕錶42毫米款,710,000元。

網壇巨星在時尚圈相當活躍,已退役的瑞士網球名將費德勒(Roger Federer)與西班牙球星納達爾(Rafael Nadal),近日合體拍攝LV(Louis Vuitton,路易威登)彰顯核心價值的最新廣告「成就傳奇的旅程」(There are Journeys that turn into Legends),兩人除了背LV背包在雪地前行,也分別戴上自己的愛錶入鏡,費德勒戴著勞力士(Rolex)隕石面盤的18K白金Cosmograph Daytona腕錶,納達爾則戴著推出之際要價約31,510,000元的RICHARD MILLE RM 27-04陀飛輪腕錶上陣,兩款錶目前均已停產。





▲費德勒(左)與納達爾拍LV形象廣告,兩人分別戴勞力士Daytona隕石面腕錶與RICHARD MILLE RM 27-04腕錶入鏡。(圖/LV提供)