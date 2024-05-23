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伊娃葛林炸出渾圓美胸「太不科學」　43歲坎城影展評審美翻

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▲▼ Eva Green 。（圖／翻攝IG）

▲伊娃葛林身穿Versace透視禮服展現渾圓美胸。（圖／翻攝chopard IG）

記者陳雅韻／台北報導

第77屆坎城影展評審團成員、法國女星伊娃葛林（Eva Green），於影展期間的造型令人印象深刻，最讓人驚嘆的是她現身影展贊助商蕭邦（Chopard）晚宴，一襲薄紗黑色禮服炸出渾圓美胸，讓粉絲大讚「太不科學了」，也好奇43歲的性感女神如何保持如此凹凸有致的體態。

▲▼ Eva Green 。（圖／翻攝IG）

▲伊娃葛林以Versace黑色禮服搭配蕭邦5排式鑽石頸鍊，明豔動人。

伊娃葛林於2006年演出《007首部曲：皇家夜總會》的龐德女郎一炮而紅，她帶有神祕感的邪魅氣質是招牌特色，此次於坎城影展期間出席蕭邦晚宴，大膽選穿Versace長袖薄紗黑禮服，領口與肩膀處點綴水晶，她也戴上蕭邦璀璨耀眼的五排式鑽石頸鍊，不過透視裝實在太惹火，讓人一時目光不知該放何處，她也毫不扭捏，插腰展現最美的自己。

▲▼ Eva Green 。（圖／路透社）

▲伊娃葛林出席《Kinds of Kindness》首映會時，一襲荷蘭設計師Iris van Herpen 2022秋冬高級訂製服驚豔全場。（圖／路透社）

除了性感裝扮，伊娃葛林也勇於挑戰不同時尚風格，於坎城影展期間出席電影《Kinds of Kindness》首映會時，她穿荷蘭設計師Iris van Herpen 2022秋冬高級訂製服驚豔全場，融入昆蟲意象的立體剪裁設計讓她舉手投足都充滿戲劇張力；而出席《Emilia Perez》首映會，則換穿香奈兒（CHANEL）以1994年秋冬高級訂製服為靈感打造的黑白裙裝，別上白色山茶花胸針，變身為優雅的香奈兒小姐。

▲▼ Eva Green 。（圖／路透社）

▲伊娃葛林穿香奈兒靈感源自1994秋冬高級訂製服的黑白裙裝現身《Emilia Perez》首映。（圖／路透社）

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關鍵字：

伊娃葛林, 蕭邦, Chopard, 蕭邦, 香奈兒, CHANEL

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