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「泰國神顏」女星黛薇卡霍內一道水晶遮胸　與舒淇同框比美

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▲▼寶格麗 。（圖／翻攝IG）

▲黛薇卡霍內身穿南韓設計師品牌Miss Sohee禮服參加寶格麗珠寶展，一道水晶遮胸的設計非常大膽。（圖／翻攝davikah IG）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）日前於發源之地羅馬發表Aeterna高級珠寶系列，歡慶品牌140周年，除了全球品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、舒淇、劉亦菲、印度女星Priyanka Chopra Jonas齊聚一堂，與品牌友好的「泰國神顏」女星黛薇卡霍內（Davika Hoorne）也盛裝出席，向來敢穿的她選穿僅以一道水晶遮胸的大膽禮服，胸部下緣輪廓全都露，再次挑戰性感極限。

▲▼寶格麗 。（圖／翻攝IG）

▲黛薇卡霍內（左）與舒淇開心合影。（圖／翻攝davikah IG）

黛薇卡霍內此次出席寶格麗珠寶盛會的禮服，出自韓國設計師Sohee Park於倫敦創立的品牌Miss Sohee，透膚的禮服點綴水晶遮住重點部位，拼接挖U型的水晶亮片裙，手再挽著紫色及地披肩，氣勢滿點，她巧搭寶格麗鑽石項鍊與鑽手環，更加耀眼迷人，她還開心與身穿心型領黑色禮服的舒淇合影，上演女神合體。

▲▼寶格麗 。（圖／翻攝IG）

▲安海瑟薇以平價品牌Gap解構式襯衫洋裝搭配寶格麗高級珠寶，引起熱議。（圖／寶格麗提供）

寶格麗此次在羅馬發表超過500件獨一無二的華美創作，包含頂級珠寶、珠寶腕錶、珠寶包款及頂級香水，受邀的女星們各個是話題人物，服裝意外成為討論重點，安海瑟薇身穿美國平價品牌Gap的白色解構式襯衫洋裝就引起熱議，由Gap新任創意總監Zac Posen以奧黛麗赫本《羅馬假期》為靈感設計，配上寶格麗高級珠寶贏得好評。

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關鍵字：

泰國神顏, 黛薇卡霍內, 舒淇, 安海瑟薇, 寶格麗, BVLGARI

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