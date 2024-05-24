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安雅泰勒喬伊半裸裝露蜜桃臀　全網驚呆「裹浴巾照鏡子」

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▲▼安雅泰勒喬伊 。（圖／達志影像/美聯社）

▲安雅泰勒喬伊昨在紐約被目擊穿Mugler 2024秋冬紅色皮革迷你洋裝上節目。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

因Netflix影集《后翼棄兵》走紅的美國女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），近日忙著宣傳她與「雷神」克里斯漢斯沃主演的電影《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》，昨現身紐約上脫口秀節目《荷伯報到》（The Late Show with Stephen Colbert），被目擊穿紅色皮革迷你裙露美腿，她大方轉過身回望讓媒體拍個夠，竟然露出右半邊蜜桃臀，網友笑問「是裹著浴巾半裸照鏡子嗎」？

▲▼安雅泰勒喬伊 。（圖／達志影像/美聯社）

▲安雅泰勒喬伊轉身露出右半邊蜜桃臀，讓不少粉絲感到驚訝。（圖／美聯社）

近來「Naked Dress」吹起風潮，坎城紅毯上美國超模貝拉哈蒂德的Saint Laurent露點絲襪裝就引起震撼，安雅泰勒喬伊也加入流行行列，身穿法國品牌Mugler 2024秋冬系列的紅色皮革洋裝現身紐約，正面是不對襯立體剪裁的個性設計，背部則靠黑繩接起兩端紅色皮革，最驚人的是裙襬下方開放式設計讓她露出右半邊蜜桃臀，多數粉絲看不懂此性感的半裸裝，紛紛表示「喜歡正面，背面真的不行」。

▲▼安雅泰勒喬伊 。（圖／達志影像/美聯社）

▲安雅泰勒喬伊於坎城影展期間穿Dior打造的珠繡配Tiffany鑽石項鍊。（圖／翻攝dior IG）

儘管批評聲浪不小，安雅泰勒喬伊在鏡頭前倒是泰然自若，展現自信的一面，當天她所搭的珠寶為Tiffany & Co. Bone Cuff手環，絕配她的紅色皮革半裸裝；而身為Dior大使的她，也經常選Dior作為戰袍，出席坎城影展時一襲黑色珠繡迷你裙裝配手套造型，搭配Tiffany鑽石項鍊塑造出絕世名伶氣勢。
 

►安雅泰勒喬伊精靈裝扮登坎城　「黑珍珠」完美駕馭香奈兒古董衣

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關鍵字：

安雅泰勒喬伊, Dior, Tiffany, Mugler

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