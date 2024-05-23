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沛納海亮眼橘針秀第二地時間　10日動力儲存當好旅伴

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▲▼Panerai,JLC 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Dieci Giorni GMT腕錶，468,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

想入手實用兩地時間錶又有新選擇了，沛納海（Panerai）推出Luminor Dieci Giorni GMT腕錶，搭載 P.2003 自動上鍊機芯，配備3個發條盒具長達10日動力儲存，可藉由面盤6時位置的線性顯示器讀取動能存量，而橘色第二時區指標和晝夜顯示等功能也一目了然，讓佩戴者能自在穿梭在不同時區，展現非凡品味。

▲▼Panerai,JLC 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Dieci Giorni GMT腕錶的透明底蓋顯露P.2003 自動上鍊機芯。

沛納海Luminor Dieci Giorni GMT腕錶，以44毫米拋光精鋼枕形錶殼，搭配藍色太陽放射紋三明治式面盤，塗覆白色 SuperLumiNova® 夜光塗層，在暗夜中依然能輕易讀取時間，而功能上除了第二時區指示，最特別是小秒針錶盤配備秒針歸零裝置，拔出錶冠時秒針自動重置，能輕易實現精準的時間同步設置。

▲▼Panerai,JLC 。（圖／公關照）

▲積家採用全新海洋灰色調的Polaris Geographic地理學家腕錶，515,000元。（圖／積家提供）

積家（Jaeger-LeCoultre）為旅行者打造的Polaris Geographic地理學家腕錶，則換上全新海洋灰色，讓人聯想起蒼茫海面的面盤塗覆了35層漆呈現雙色漸變的立體深邃感，不變的是集合第二時區時間、24小時晝／夜顯示，並透過錶盤下方的視窗來顯示與24 個主要時區對應的城市名稱，標註出採用夏令時間的地區，錶主可以根據所在地點旋轉10 時位置的錶冠以設定第二時區，且選定城市後，腕錶即可自動顯示相應的正確時間，相當方便，此外，第二時區功能配備停秒裝置以精準設定時間。
 

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關鍵字：

沛納海, Panerai, Jaeger-LeCoultre, 積家

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