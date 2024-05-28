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韓系臥蠶妝必GET神級水晶粉！冷淡風眼影打造溫柔厭世顏

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

近年韓系臥蠶眼妝非常受到歡迎，擁有臥蠶不僅可以有旺盛的桃花運，更是容易招貴人，當然放大眼神也很有效果，絕對是2024年必學會的妝容重點，最近也有不少品牌推出很棒的眼影作品，想要打造深邃眼窩、立體臥蠶，當然絕對少不了它們。

＃MAKE UP FOR EVER 藝術大師高調玩色眼影，售價850元

▲MAKE UP FOR EVER,A.M Fairyland,NARS,眼影,彩妝。（圖／品牌提供）

專業彩妝師都超愛的MAKE UP FOR EVER時隔多年，在40周年之際終於迎來全新的眼影升級，過去就已經很貼膚細膩的粉質，再度搶當「玩色天花板」，一次推出39個色選，讓喜歡大膽嘗試不同色調的女孩，可以滿足各種顏色搭配的幸福，共32色霧面及7色晶燦質地，打造零飛粉、超好暈的完美顯色度，外包裝79%源自回收材質製作，不使用磁鐵和鏡子、輕盈材積更減碳，其中，必買色選#520水晶漾粉，一抹打造楚楚可憐的閃亮臥蠶，韓系妝容必備神器。

＃A.M Fairyland EyeEye內含光眼彩盒，售價1180元

▲MAKE UP FOR EVER,A.M Fairyland,NARS,眼影,彩妝。（圖／品牌提供）

由經驗豐富的彩妝師Alice所創立的A.M Fairyland上市就立刻受到很多人喜愛，恰到好處的眼影發色度與細膩質地，好用程度完全不輸國外品牌；在今年夏季攜手人氣彩妝師們，推出3款不同色調搭配的眼影盤，其中與彩妝師Stanley合作的＃03亮亮明星光，擁有近年最夯的冷淡風眼影色調，不僅誰擦誰消腫，甚至裡面色調還可以當作鼻影使用，淡雅的薰衣草紫更是修飾蠟黃神器，一抹增添高調時髦。

＃NARS 金緻誘光熾棕眼頰盤，售價2400元

▲MAKE UP FOR EVER,A.M Fairyland,NARS,眼影,彩妝。（圖／品牌提供）

大地色可以說是亞洲女孩最實用色調，不僅適合新手，老手更是能玩出與眾不同的搭配，NARS這次推出的金緻誘光熾棕眼頰盤，一次囊括眼影與修容的色調搭配，一盒就可以輕鬆完妝，上班、約會都可以使用的色調，挑戰最實用多功能彩盤，尤其是出國旅行更是必備的好物，一盤就可以解決多部位的妝容表現。

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關鍵字：

MAKE UP FOR EVER, A.M Fairyland, NARS, 眼影, 彩妝

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