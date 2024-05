韓系臥蠶妝必GET神級水晶粉！冷淡風眼影打造溫柔厭世顏

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

近年韓系臥蠶眼妝非常受到歡迎,擁有臥蠶不僅可以有旺盛的桃花運,更是容易招貴人,當然放大眼神也很有效果,絕對是2024年必學會的妝容重點,最近也有不少品牌推出很棒的眼影作品,想要打造深邃眼窩、立體臥蠶,當然絕對少不了它們。

#MAKE UP FOR EVER 藝術大師高調玩色眼影,售價850元

專業彩妝師都超愛的MAKE UP FOR EVER時隔多年,在40周年之際終於迎來全新的眼影升級,過去就已經很貼膚細膩的粉質,再度搶當「玩色天花板」,一次推出39個色選,讓喜歡大膽嘗試不同色調的女孩,可以滿足各種顏色搭配的幸福,共32色霧面及7色晶燦質地,打造零飛粉、超好暈的完美顯色度,外包裝79%源自回收材質製作,不使用磁鐵和鏡子、輕盈材積更減碳,其中,必買色選#520水晶漾粉,一抹打造楚楚可憐的閃亮臥蠶,韓系妝容必備神器。

#A.M Fairyland EyeEye內含光眼彩盒,售價1180元

由經驗豐富的彩妝師Alice所創立的A.M Fairyland上市就立刻受到很多人喜愛,恰到好處的眼影發色度與細膩質地,好用程度完全不輸國外品牌;在今年夏季攜手人氣彩妝師們,推出3款不同色調搭配的眼影盤,其中與彩妝師Stanley合作的#03亮亮明星光,擁有近年最夯的冷淡風眼影色調,不僅誰擦誰消腫,甚至裡面色調還可以當作鼻影使用,淡雅的薰衣草紫更是修飾蠟黃神器,一抹增添高調時髦。

#NARS 金緻誘光熾棕眼頰盤,售價2400元

大地色可以說是亞洲女孩最實用色調,不僅適合新手,老手更是能玩出與眾不同的搭配,NARS這次推出的金緻誘光熾棕眼頰盤,一次囊括眼影與修容的色調搭配,一盒就可以輕鬆完妝,上班、約會都可以使用的色調,挑戰最實用多功能彩盤,尤其是出國旅行更是必備的好物,一盤就可以解決多部位的妝容表現。