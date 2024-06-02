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熱播《軍檢察官》曹寶兒短髮引話題！韓星長、短髮對比　申敏兒一樣美

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文／美人圈

由安普賢、曹寶兒主演的《軍檢察官多伯曼》近期在Netflix熱播，曹寶兒在劇中嘗試短髮造型也引發話題！短髮的曹寶兒又美又颯、長髮性感嫵媚，一起看看韓星長髮／短髮對比，申敏兒、韓韶禧長髮短髮一樣美，孫藝真短髮卻是黑歷史？

韓星長髮／短髮對比

曹寶兒

最近衝上Netflix排行榜的《軍檢察官多伯曼》是韓國首部軍事法庭題材劇，劇情講述安普賢飾演為錢當上軍官的軍事檢察官「都倍萬」對自己的軍檢職位沒有興趣，只希望能趕快脫下軍服，在劇中因為與曹寶兒相遇，而選擇參與她的復仇方案，共同對抗軍中的邪惡勢力。

▲韓星長短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲《軍檢察官多伯曼》登上Netflix。（圖／tvN，下同）

曹寶兒則飾演財閥獨生女出身的新人軍檢察官「車友仁」，她擁有強烈的眼神、堂堂正正的態度與無法阻擋的辯論口才，面對強者也完全不感到害怕，老練熟稔的搜查能力更是絲毫不似新人，在軍中因為復仇計劃被安普賢發現，而一同揭露軍隊中的邪惡勢力。

▲韓星長短髮 。（圖／翻攝自IG）

因為角色是一名軍事檢察官，所以曹寶兒也剪掉長髮、換上一頭短髮造型，在預告中展現強烈眼神，真的是又美又颯！她的鵝蛋臉型非常飽滿，搭配精緻的五官輪廓可以很穩的駕馭短髮，讓她看上去非常減齡。

▲韓星長短髮 。（圖／翻攝自IG）

曹寶兒長髮時則多了份甜美感，顯得比較撩人，這次在《軍檢察官多伯曼》飾演強勢的角色，帥氣的短髮模樣也意外適合她呢！

 ▲韓星長短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲曹寶兒長髮多了份甜美感。（圖／IG@xxadoraa）

韓韶禧

韓韶禧為了《以吾之名》可以說是改頭換面，不僅剪掉長髮、換上一頭中短髮造型，更是狂練武打戲，這樣的努力也讓她成功轉型，她的這款中短髮其實不難駕馭，透過前面的側分瀏海，也可以很好的修飾臉型缺點，有種叛逆、率性感。

▲韓星長短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧在《以吾之名》換上中短髮造型。（圖／Netflix、IG@xeesoxee）

長髮的韓韶禧則多了一點魅惑感，也有種冷豔美女的感覺，短髮、長髮的風格有非常大的反差！

▲韓星長短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧留長髮有種冷豔美女的感覺。（圖／IG@xeesoxee）

除了長短髮差異，先前網友也討論她的髮色，深髮色看上去膚色更加通透、冷豔感十足，而在《夫婦的世界》中以一頭紅棕髮色飾演最美小三，更是被封為「顏值天花板」！大家更喜歡哪個造型呢？

▲韓星長短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧在《夫婦的世界》被封為顏值天花板。（圖／JTBC）

孫藝真

孫藝真其實沒那麼適合短髮，早前只要嘗試短髮造型，都會被公認為黑歷史！但是在電影《極致對決》中的中短髮造型卻有小加分的作用，原因是側分瀏海搭配及肩的長度，可以很好的修飾下顎角，是一款相對來說比較適合她的短髮造型。

▲韓星長短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真在電影《極致對決》的中短髮造型。（圖／《極致對決》）

不過多數網友也認為要可以襯托我們最美孫仙，長髮絕對是女神的本命髮型！如果搭配上浪漫的波浪捲度，更是唯美又仙氣、美到不可思議，也難怪可以一眼就讓玄彬愛了好久。

▲韓星長短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲長髮絕對是孫藝真的本命髮型。（圖／tvN）

申敏兒

之前在韓劇《輔佐官》中飾演國會議員的申敏兒，跳脫以往清新可愛的魅力展現反轉形象，在劇中完美消化精明幹練的女強人角色，C字捲髮搭配俐落的長瀏海分線，不僅修飾臉部線條，也有種知性、成熟感！

▲韓星長短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲申敏兒在韓劇《輔佐官》飾演女強人。（圖／JTBC）

但是一頭長髮的申敏兒整個人則散發甜美氛圍，當時在《海岸村恰恰恰》中飾演都市女，也展現時髦的扮相，搭配一頭長捲髮更是非常適合她的臉型，簡直就是女神！

▲韓星長短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲韓星長短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲長捲髮非常適合申敏兒的臉型。（圖／IG@illusomina、tvN）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 韓星, 長髮, 短髮, 髮型, 曹寶兒, 申敏兒, 孫藝真, 韓韶禧

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