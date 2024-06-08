fb ig video ETtoday search mobile

「香港首富」李嘉誠成功秘訣靠搶學！為人處世憑方圓定律更受人尊重

>

文／劉教授　圖／達志示意圖、橙實文化

探索自己認識自己，決定自己傳承自己
「發光並非太陽的專利，你也可以發光。」―李嘉誠

在任何階段中，通常都是由學習開始，先對自己有了初步的認識，才有辦法前進到下一個階段，再藉由練習來判斷學習的成效，可以從中了解到這樣東西適不適合自己以及是否真正了解它。透過實習階段，去實際操作，看看自己能否將所學運用自如，不斷地嘗試，在過程中慢慢聚焦，找到自己最擅長的領域。我們也可以將自己的經驗分享給身邊的人，幫助他們一同成長、學習到更多東西。最後再透過演講、線上教學等方式，將自己曾經的經歷及學習到的事物分享給更多的人，擴大自身的影響力並且傳承自己，期許大家都能成為更好的人。

成功、生活。（圖／達志示意圖）

李嘉誠曾說：「發光並非太陽的專利，你也可以發光。」

雖然在最初的時候我們還只是群體中不起眼的小角色，但是在經歷各個階段的學習、磨練、實際行動後，我們也能證明自己有一定程度上的能力，已經不再是當初的一張白紙，在某個領域上成為了可以影響他人的人，並以自己的能力去教導、傳達正面的價值，傳承自己，不要吝嗇於付出自己的經驗，選擇幫助別人避免再次走到我們從前經歷過的苦，省略部分的難題，能夠更好的精進自己，發揮我們所擁有的影響力。在他人眼中，我們也可以成為會發光的人物，要相信自己可以做得到，我們有足夠的能力像太陽一樣發光發熱的，在自己進步的同時，也能讓他人變得更好、共同成長。

如何樂在學習、樂在工作、樂在生活、樂在生命，也可以衡量自己的一生，我們可以學習李嘉誠的風範及內涵，可以傳承李嘉誠宏觀的理念及想法。所以我將李嘉誠傳承給我們的觀念、精神及人生的目標整合為本節中洞悉力的第一個階段：探索自己認識自己，決定自己傳承自己。為了達到這個遠程的階段，我認為階段的完成必須要擁有系統性及思維性的框架或學習的架構，才能讓讀者脫離漫無目的探索，及沒有人生目標的生活，期許這個框架或架構能帶給讀者創造整體的觀念及整合性的思維，在這個洞悉力第一階段的框架如下。

1、學習階段：

在人生的各個階段，學習是必經的歷程，我們會接觸到各種不同領域的知識，可以藉由這個過程來探索自己的興趣、能力、價值觀等，對自己有初步的認識。我們可以去嘗試各種東西，無論是喜歡的或是討厭的，不要將自己限定在某個範圍內，或是因為不感興趣就不去接觸，如果在一開始就選擇逃避，以既有的刻板印象衡量事物，很可能因此失去增加一項專長的機會。探索自己的過程是幫助我們更加清楚自己喜歡做什麼、可以努力到什麼程度等，願意去嘗試就是好的開始。

李嘉誠於汕頭大學的畢業典禮演說中以當時熱烈討論的「為什麼不是下一位李嘉誠」為主題，並說明到：「東坡先生曾說『食無肉，並無藥，居無室……』，我小時候比蘇東坡這句話的生活條件更苦，在這艱難階段中，我還能在品格個性、能力、情感與志趣的探索裡找得快樂的滋味。」在學習的階段可能不會一帆風順，但若能像李嘉誠一樣，在探索的過程中找到快樂，就不會感到那麼的痛苦，甚至會更願意去找尋自我、認識自己，環境不是阻礙你探索自己的原因，只要願意給自己一個機會，就能在過程中找到自己。

成功、生活。（圖／達志示意圖）

２、練習階段：

學習是一種探索自己的過程，練習則是幫助我們更加了解自己，在不斷地練習讓印象更加深刻的同時，還可以檢驗先前的學習成果，透過比賽、考試等方法，查看學習方式是否適用於我們身上或是該項目適不適合我們、所做的努力有沒有任何幫助。如果學習是為了練習，那麼練習就是為了驗成果，尋找有沒有需要調整的地方，若是練習不足，經過比較後發現成績不太好，我們要先找到問題的所在，並將其改正，再重新回到學習階段，做好準備之後，便可以繼續練習。

在學習到很多東西之後，可能會發現並不是每個項目都能表現得很好，但如果發現這個領域不適合自己的話，可以選擇停止繼續下去，往自己擅長的方向努力，要懂得及時止損的概念。上一個階段的探索自己是在發散，小時候學過的才藝可能有很多，隨著年紀的增長，慢慢地找到自己的強項，從前面的探索自己、認識自己，變成了發現自己、了解自己，因為我們經過不斷地練習、參加各式各樣的比賽、測驗後，會逐漸地聚焦，更了解自己擅長的領域、需要的是什麼。

李嘉誠曾說：「知道自己要幹什麼，夜深人靜時問問自己將來的打算，並朝著那個方向去實現，而不是無所事事和做一些無謂的事。」我們透過不斷的練習可以去了解自己喜歡的是什麼、擅長的是什麼，清楚的知道自己該做什麼，而不是做一些對自己沒有幫助的事情。在練習的過程中，慢慢排除不適合自己的選項，將精力聚焦在自己擅長的事物上，並且繼續努力、不斷地嘗試，找出一套最適合自己的方案，檢驗學習的成果，去發現自己、了解自己。

３、實習階段：

經過學習及練習階段，我們更加了解自己擅長什麼、會什麼，接著進入實習階段。實習是已經開始在做這件事情，實習是為了磨練、鍛鍊自己，讓你學會實際上的操作，不僅止於紙上談兵。舉例來說，平常學習到的東西可能透過學校的期中、期末考來檢驗學習的成果，練習只是書本上的知識、理論，當你開始工作時會發現那些理論好像沒有辦法派上用場，不知道該如何發揮；而實習則是讓你學會如何把學習到的知識及理論結合實際操作，將它們變成自己的東西，並且能夠很好的運用自如。

為了讓自己成為更好的人，你需要淬煉自己，需要不斷的去嘗試、不斷的去實習，努力讓自己的某方面能變得更專業。在成長中會遇到不同的挫折及困境，不管經歷了成功還是失敗，在過程中，一定會有值得我們學習、改進的地方，因為這段過程會使我們更精進，讓我們變得更強大。經過這段期間的磨練、淬鍊後，我們會了解到：任何事情的成功之路一定會遇到難關及挑戰，知道該如何去解決、怎麼去面對，只要撐過這個階段，成功就離我們不遠了。

李嘉誠自述自己成長的年代社會十分艱苦，飢餓與疾病的恐懼強烈迫人，不是每個人都有求學的機會，貧窮也彷彿無期徒刑一般。生長在如此糟糕時期的他並沒有因此而沉淪，反而認為正是這樣的成長背景讓他學到最價值連城的一課—逆境和挑戰只要能激發起生命的力度，我們的成就是可以超乎自己所想像的。並不是每個人都能像李嘉誠一樣，生長在這樣的環境還能將其視作挑戰，並且努力尋找出口，在經歷過如此艱難的磨練後，最後淬煉成功，成為一名眾所皆知的成功企業人士。

成功、生活。（圖／達志示意圖）

４、教習階段：

在前面三個階段中，我們體驗到了人生中的酸甜苦辣，遇到的困難也都一一克服，抱持著一顆堅定的心，一路磨練自己，成功走到這裡。在這個階段，我們可以試著把過去的經驗教給他人，讓他人不用再經歷同樣的磨難，可以將時間花在對他們更有意義的事物上。雖然在本階段能夠教導的人數並不多，可能是一對一的家教，或是在身邊的朋友遇到困難時，可以為他們提供人生經驗、幫助他們換個角度思考等，影響力較小，但是只要能以自身的經驗或能力幫助到他人，使他人變得更好，在這個過程中，我們也會一起成長，自己或多或少也會有所改變，找到適合的方法，成功的定位自己，在幫助他人的同時，也能夠幫助到自己，這就是教習階段的意義。

李嘉誠認為每個人在一生中要扮演很多不同的角色，最關鍵的成功方法就是尋找到導航人生的目標。像是在家裡可能扮演女兒的角色，在職場上扮演員工，有些人會找不准自己在他人面前的定位，是將所有角色搞混，分不清楚什麼時候該做什麼事，我們要試著努力分辨清楚，自己在何時何地扮演什麼角色，學會分辨場合說話，找到自己人生中的定位。若是還有能力的話，可以幫助身邊的人找到自己，讓他們不會在切換角色的同時弄丟自己，或是幫助他們堅定自己的信念，不會被他人動搖，一時興起改變想法。李嘉誠教會我們人生的定位很重要，我們不能弄丟導航人生的座標，要時刻清楚自己的定位。

５、傳習階段：

透過先前不斷地努力、提升自己，為了擴大影響力，我們可以將所學到的知識、經驗及能力等寫成一本書，讓更多人受益，或是擔任老師的角色去教導學生，甚至是擔任演講者，不再只是一對一或一對少的教學，而是一對多的傳達，不吝嗇於分享過往的人生經驗，也不害怕他人學習、超越自己。我們在傳達知識的同時，決定好自己的高度及價值，透過授課、演講、寫書等方式，真正去幫助到別人，讓大家都能在探索的過程中，尋找到擅長的領域，也省去很多彎路，能夠了解自己、認識自己，並找到未來的方向。當我們的影響力逐漸擴大，可以更好地去決定自己、傳承自己，將過去所學的傳承給他人，為他人提供正面的價值，對他人造成正向的影響，這便是傳習階段最高的價值。

被譽為「一本會行走的書」，李嘉誠很樂意分享他的人生故事及經驗，縱使家境貧困，小學都沒有讀完，他反而選擇努力提升自己，不斷的學習、精進自己，他說：「我與別人最大的不同是，我一直在進步，而他們只能維持現狀，我這不叫『求學』而是『搶學』。」他大方的跟別人分享他在成功過程中的學習方法，受邀參加各種場合的演說，傳授各方面的知識給我們，幫助有需要的人，使我們從中受到啟發、受益良多。

成功、生活。（圖／達志示意圖）

＃方圓定律

做人不能有太多的稜角，會容易傷害到他人、招惹禍事；過於圓滑的話，則會讓人想要遠離你。方圓定律是在說明做人要懂得以不同的方式去應對各種情況，要適度擁有自己的原則跟底線，不能任人隨意觸犯自己還表現的沒關係，這樣是不會被尊重的，也容易被有心人利用，但是也不能太過度，這樣會傷害到別人，無法建立良好的人際關係，還可能遭到他人陷害，為自己帶來麻煩。

以李嘉誠為例，在做人方面，他相信幫助他人、對社會有所貢獻，是每一個人必要的承擔，做一個體面、尊重他人的人，會為自己迎來好人緣，受到他人的尊重；做事方面則相信只有堅守原則和擁有正確價值觀的人，才能共建一個正直、有秩序及和諧的社會，一個沒有原則的世界是一個缺乏互信的社會，堅守原則才不會被人冒犯，而擁有正確的價值觀並且能夠傳達給身邊的人或是影響社會，會帶來良好的社會風氣，改善秩序。李嘉誠無論在做人或做事方面，都很好的運用了方圓定理，在有自己原則的同時，既不會傷害到他人，還能維持好人緣，由此可見，方圓定律可以運用於任何方面，秉持這個原則可以為自己在省去麻煩的同時，也受到大家的尊重。

小啟示／
 1、發光並非太陽的專利，你也可以發光。
2、要相信自己可以做得到，我們是有足夠的能力像太陽一樣發光發熱的。
3、不管經歷了成功還是失敗，在過程中，一定會有值得我們學習、改進的
地方。
4、逆境和挑戰只要能激發起生命的力度，我們的成就是可以超乎自己所想
像的。
5、我們不能弄丟導航人生的座標，要時刻清楚自己的定位。

橙實文化,。（圖／達志示意圖） 

書名：人生做對選擇，好事就來─成功者才知道逆轉人生的20堂課

作者：劉教授

經歷：中央大學財金所碩士、中原大學商學博士財務組，學術專業及研究發表多為風險管理、金融機構管理、客戶關係管理及不動產專題等研究。

出版社：橙實文化

►韓韶禧坎城紅毯穿白紗禮服如仙女下凡！鬆弛感髮型網友看不懂

►最幼稚的三大星座！TOP 1活在童話世界　擅長自我幻想腦補劇情

►韓流退燒！年輕人都在瘋「陸系美妝」　色選更適合亞洲人、價格還超便宜

關鍵字：

李嘉誠

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

沒運動神經也能快速瘦下來！5種低強度運動完成一周菜單

沒運動神經也能快速瘦下來！5種低強度運動完成一周菜單

你最大的愛情問題是？1題秒測戀愛困難點

你最大的愛情問題是？1題秒測戀愛困難點

辣慘了！安雅泰勒喬伊暗紅皮革裙　一轉身裸背開衩露美臀太惹火

辣慘了！安雅泰勒喬伊暗紅皮革裙　一轉身裸背開衩露美臀太惹火

劉亦菲淡紫薄紗禮服放送火辣美腿！仙氣穿搭被問：落入人間的精靈？ 零成本生髮！補充5種食材讓頭髮增量　防止斷裂與脫落 50歲貝嫂肌膚發光秘密被扒出！全球回購NO.1的「抗蠟黃之神」 粉刺、痘痘不來亂！日本18年銷售NO.1的清爽系卸妝 超狂！韓女拿睫毛夾開酒瓶爆紅　網友：根本生活智慧王 另一半出軌該分手嗎？5個條列式分析彼此感情與未來 立刻安排上！快速瘦身必吃5種食材：熱量低、纖維多是關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面