「香港首富」李嘉誠成功秘訣靠搶學！為人處世憑方圓定律更受人尊重

文／劉教授 圖／達志示意圖、橙實文化

探索自己認識自己，決定自己傳承自己

「發光並非太陽的專利，你也可以發光。」―李嘉誠

在任何階段中，通常都是由學習開始，先對自己有了初步的認識，才有辦法前進到下一個階段，再藉由練習來判斷學習的成效，可以從中了解到這樣東西適不適合自己以及是否真正了解它。透過實習階段，去實際操作，看看自己能否將所學運用自如，不斷地嘗試，在過程中慢慢聚焦，找到自己最擅長的領域。我們也可以將自己的經驗分享給身邊的人，幫助他們一同成長、學習到更多東西。最後再透過演講、線上教學等方式，將自己曾經的經歷及學習到的事物分享給更多的人，擴大自身的影響力並且傳承自己，期許大家都能成為更好的人。

李嘉誠曾說：「發光並非太陽的專利，你也可以發光。」

雖然在最初的時候我們還只是群體中不起眼的小角色，但是在經歷各個階段的學習、磨練、實際行動後，我們也能證明自己有一定程度上的能力，已經不再是當初的一張白紙，在某個領域上成為了可以影響他人的人，並以自己的能力去教導、傳達正面的價值，傳承自己，不要吝嗇於付出自己的經驗，選擇幫助別人避免再次走到我們從前經歷過的苦，省略部分的難題，能夠更好的精進自己，發揮我們所擁有的影響力。在他人眼中，我們也可以成為會發光的人物，要相信自己可以做得到，我們有足夠的能力像太陽一樣發光發熱的，在自己進步的同時，也能讓他人變得更好、共同成長。

如何樂在學習、樂在工作、樂在生活、樂在生命，也可以衡量自己的一生，我們可以學習李嘉誠的風範及內涵，可以傳承李嘉誠宏觀的理念及想法。所以我將李嘉誠傳承給我們的觀念、精神及人生的目標整合為本節中洞悉力的第一個階段：探索自己認識自己，決定自己傳承自己。為了達到這個遠程的階段，我認為階段的完成必須要擁有系統性及思維性的框架或學習的架構，才能讓讀者脫離漫無目的探索，及沒有人生目標的生活，期許這個框架或架構能帶給讀者創造整體的觀念及整合性的思維，在這個洞悉力第一階段的框架如下。

1、學習階段：

在人生的各個階段，學習是必經的歷程，我們會接觸到各種不同領域的知識，可以藉由這個過程來探索自己的興趣、能力、價值觀等，對自己有初步的認識。我們可以去嘗試各種東西，無論是喜歡的或是討厭的，不要將自己限定在某個範圍內，或是因為不感興趣就不去接觸，如果在一開始就選擇逃避，以既有的刻板印象衡量事物，很可能因此失去增加一項專長的機會。探索自己的過程是幫助我們更加清楚自己喜歡做什麼、可以努力到什麼程度等，願意去嘗試就是好的開始。

李嘉誠於汕頭大學的畢業典禮演說中以當時熱烈討論的「為什麼不是下一位李嘉誠」為主題，並說明到：「東坡先生曾說『食無肉，並無藥，居無室……』，我小時候比蘇東坡這句話的生活條件更苦，在這艱難階段中，我還能在品格個性、能力、情感與志趣的探索裡找得快樂的滋味。」在學習的階段可能不會一帆風順，但若能像李嘉誠一樣，在探索的過程中找到快樂，就不會感到那麼的痛苦，甚至會更願意去找尋自我、認識自己，環境不是阻礙你探索自己的原因，只要願意給自己一個機會，就能在過程中找到自己。

２、練習階段：

學習是一種探索自己的過程，練習則是幫助我們更加了解自己，在不斷地練習讓印象更加深刻的同時，還可以檢驗先前的學習成果，透過比賽、考試等方法，查看學習方式是否適用於我們身上或是該項目適不適合我們、所做的努力有沒有任何幫助。如果學習是為了練習，那麼練習就是為了驗成果，尋找有沒有需要調整的地方，若是練習不足，經過比較後發現成績不太好，我們要先找到問題的所在，並將其改正，再重新回到學習階段，做好準備之後，便可以繼續練習。

在學習到很多東西之後，可能會發現並不是每個項目都能表現得很好，但如果發現這個領域不適合自己的話，可以選擇停止繼續下去，往自己擅長的方向努力，要懂得及時止損的概念。上一個階段的探索自己是在發散，小時候學過的才藝可能有很多，隨著年紀的增長，慢慢地找到自己的強項，從前面的探索自己、認識自己，變成了發現自己、了解自己，因為我們經過不斷地練習、參加各式各樣的比賽、測驗後，會逐漸地聚焦，更了解自己擅長的領域、需要的是什麼。

李嘉誠曾說：「知道自己要幹什麼，夜深人靜時問問自己將來的打算，並朝著那個方向去實現，而不是無所事事和做一些無謂的事。」我們透過不斷的練習可以去了解自己喜歡的是什麼、擅長的是什麼，清楚的知道自己該做什麼，而不是做一些對自己沒有幫助的事情。在練習的過程中，慢慢排除不適合自己的選項，將精力聚焦在自己擅長的事物上，並且繼續努力、不斷地嘗試，找出一套最適合自己的方案，檢驗學習的成果，去發現自己、了解自己。

３、實習階段：

經過學習及練習階段，我們更加了解自己擅長什麼、會什麼，接著進入實習階段。實習是已經開始在做這件事情，實習是為了磨練、鍛鍊自己，讓你學會實際上的操作，不僅止於紙上談兵。舉例來說，平常學習到的東西可能透過學校的期中、期末考來檢驗學習的成果，練習只是書本上的知識、理論，當你開始工作時會發現那些理論好像沒有辦法派上用場，不知道該如何發揮；而實習則是讓你學會如何把學習到的知識及理論結合實際操作，將它們變成自己的東西，並且能夠很好的運用自如。

為了讓自己成為更好的人，你需要淬煉自己，需要不斷的去嘗試、不斷的去實習，努力讓自己的某方面能變得更專業。在成長中會遇到不同的挫折及困境，不管經歷了成功還是失敗，在過程中，一定會有值得我們學習、改進的地方，因為這段過程會使我們更精進，讓我們變得更強大。經過這段期間的磨練、淬鍊後，我們會了解到：任何事情的成功之路一定會遇到難關及挑戰，知道該如何去解決、怎麼去面對，只要撐過這個階段，成功就離我們不遠了。

李嘉誠自述自己成長的年代社會十分艱苦，飢餓與疾病的恐懼強烈迫人，不是每個人都有求學的機會，貧窮也彷彿無期徒刑一般。生長在如此糟糕時期的他並沒有因此而沉淪，反而認為正是這樣的成長背景讓他學到最價值連城的一課—逆境和挑戰只要能激發起生命的力度，我們的成就是可以超乎自己所想像的。並不是每個人都能像李嘉誠一樣，生長在這樣的環境還能將其視作挑戰，並且努力尋找出口，在經歷過如此艱難的磨練後，最後淬煉成功，成為一名眾所皆知的成功企業人士。

４、教習階段：

在前面三個階段中，我們體驗到了人生中的酸甜苦辣，遇到的困難也都一一克服，抱持著一顆堅定的心，一路磨練自己，成功走到這裡。在這個階段，我們可以試著把過去的經驗教給他人，讓他人不用再經歷同樣的磨難，可以將時間花在對他們更有意義的事物上。雖然在本階段能夠教導的人數並不多，可能是一對一的家教，或是在身邊的朋友遇到困難時，可以為他們提供人生經驗、幫助他們換個角度思考等，影響力較小，但是只要能以自身的經驗或能力幫助到他人，使他人變得更好，在這個過程中，我們也會一起成長，自己或多或少也會有所改變，找到適合的方法，成功的定位自己，在幫助他人的同時，也能夠幫助到自己，這就是教習階段的意義。

李嘉誠認為每個人在一生中要扮演很多不同的角色，最關鍵的成功方法就是尋找到導航人生的目標。像是在家裡可能扮演女兒的角色，在職場上扮演員工，有些人會找不准自己在他人面前的定位，是將所有角色搞混，分不清楚什麼時候該做什麼事，我們要試著努力分辨清楚，自己在何時何地扮演什麼角色，學會分辨場合說話，找到自己人生中的定位。若是還有能力的話，可以幫助身邊的人找到自己，讓他們不會在切換角色的同時弄丟自己，或是幫助他們堅定自己的信念，不會被他人動搖，一時興起改變想法。李嘉誠教會我們人生的定位很重要，我們不能弄丟導航人生的座標，要時刻清楚自己的定位。

５、傳習階段：

透過先前不斷地努力、提升自己，為了擴大影響力，我們可以將所學到的知識、經驗及能力等寫成一本書，讓更多人受益，或是擔任老師的角色去教導學生，甚至是擔任演講者，不再只是一對一或一對少的教學，而是一對多的傳達，不吝嗇於分享過往的人生經驗，也不害怕他人學習、超越自己。我們在傳達知識的同時，決定好自己的高度及價值，透過授課、演講、寫書等方式，真正去幫助到別人，讓大家都能在探索的過程中，尋找到擅長的領域，也省去很多彎路，能夠了解自己、認識自己，並找到未來的方向。當我們的影響力逐漸擴大，可以更好地去決定自己、傳承自己，將過去所學的傳承給他人，為他人提供正面的價值，對他人造成正向的影響，這便是傳習階段最高的價值。

被譽為「一本會行走的書」，李嘉誠很樂意分享他的人生故事及經驗，縱使家境貧困，小學都沒有讀完，他反而選擇努力提升自己，不斷的學習、精進自己，他說：「我與別人最大的不同是，我一直在進步，而他們只能維持現狀，我這不叫『求學』而是『搶學』。」他大方的跟別人分享他在成功過程中的學習方法，受邀參加各種場合的演說，傳授各方面的知識給我們，幫助有需要的人，使我們從中受到啟發、受益良多。

＃方圓定律

做人不能有太多的稜角，會容易傷害到他人、招惹禍事；過於圓滑的話，則會讓人想要遠離你。方圓定律是在說明做人要懂得以不同的方式去應對各種情況，要適度擁有自己的原則跟底線，不能任人隨意觸犯自己還表現的沒關係，這樣是不會被尊重的，也容易被有心人利用，但是也不能太過度，這樣會傷害到別人，無法建立良好的人際關係，還可能遭到他人陷害，為自己帶來麻煩。

以李嘉誠為例，在做人方面，他相信幫助他人、對社會有所貢獻，是每一個人必要的承擔，做一個體面、尊重他人的人，會為自己迎來好人緣，受到他人的尊重；做事方面則相信只有堅守原則和擁有正確價值觀的人，才能共建一個正直、有秩序及和諧的社會，一個沒有原則的世界是一個缺乏互信的社會，堅守原則才不會被人冒犯，而擁有正確的價值觀並且能夠傳達給身邊的人或是影響社會，會帶來良好的社會風氣，改善秩序。李嘉誠無論在做人或做事方面，都很好的運用了方圓定理，在有自己原則的同時，既不會傷害到他人，還能維持好人緣，由此可見，方圓定律可以運用於任何方面，秉持這個原則可以為自己在省去麻煩的同時，也受到大家的尊重。

小啟示／

1、發光並非太陽的專利，你也可以發光。

2、要相信自己可以做得到，我們是有足夠的能力像太陽一樣發光發熱的。

3、不管經歷了成功還是失敗，在過程中，一定會有值得我們學習、改進的

地方。

4、逆境和挑戰只要能激發起生命的力度，我們的成就是可以超乎自己所想

像的。

5、我們不能弄丟導航人生的座標，要時刻清楚自己的定位。