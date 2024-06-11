別再為難自己！職場必學3招打造「內在能量」　轉換情緒改變整天心情

文／Workworks職場人

「拿得起放得下這叫舉重，拿得起放不下叫做負重」，生命中難免會遇到重重阻力，想要走出低潮需要一個適應的過程，但只要我們學會控制情緒、學會放下，就能重新找到人生的方向感，本篇編輯將根據《不生氣的藏傳養生術：身心靈全面呵護的預防醫學》書籍，將帶領職場人們掌握三招「內在能量」，快繼續看下去！

打造內在能量

1.察覺慣性模式，改變結局

察覺自己表達情緒的慣性模式！以「起床氣」為例，倘若職場人們了解自身本來就有起床氣慣性的人，察覺自己在起床的一個小時內脾氣特別差，可以提前準備好需要帶出門的物品，起床後慢慢喝一杯熱水、聽音樂、吃早餐，等起床氣過了能迎接充滿朝氣的一天，也能避免讓人誤以為你脾氣壞、容易暴走。作者在書籍中分享「『察覺慣性模式』是一種知道自身狀況的洞見，能意識到自己的心在找自己麻煩，當職場人們清楚這些習慣後，不必硬要改掉起床氣，結果卻能往好的方向發展」。

2.避開誘發物，改變情節

鼻子過敏的人經常流鼻涕、咳嗽，吃藥後還會昏昏欲睡，導致工作效率降低，為了減少這些症狀，許多人會戴口罩隔絕過敏原，或是使用空氣清淨機等，同樣地對於情緒上的「過敏原」，職場人們為什麼不試著避開呢？

假設某家的早餐店蛋餅總是煎得很慢，讓你心急，那麼下次改吃三明治或飯糰，一部分能節省等待時間，也不會有不耐煩的情緒，沒有什麼事情是非做不可的，只有誤以為非做不可的人，才容易感到焦慮、急躁、憤怒，不滿，職場人們切記，面對會讓自己心煩意亂的事情，不必每次都正面對抗，減少讓自己的「情緒過敏原」暴露其中。

3.練習讚賞境遇，改變心情

我們總是知道明天會如何，那麼生活可能會無聊到讓人無法忍受！假設職場人到了通訊不好的地方開會，與其在心裡抱怨咒罵，不如轉換情緒思考，如此一來急事能緩一緩，反而輕鬆，境遇該你遇到的就會來，改變它雖然可以，但往往需要花費大量精力，作者建議「挑一兩個最重要的去營造和維持，其他的就隨它去吧，這樣就能收穫一個坦然自在」。

以上3招打造「內在能量」方法，職場人們都學起來了嗎？

Source：《不生氣的藏傳養生術：身心靈全面呵護的預防醫學》／時報出版

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