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IKEA迎618推線上購物優惠　消費滿6千「用一招」現折888

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▲IKEA推618購物優惠。（圖／業者提供）

▲IKEA推618購物優惠，滿額最高可現折888元，去年618熱銷的加長型FRIHETEN多功能沙發床，售價15,900元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

618年中購物節即將來臨，瑞典居家品牌IKEA特別推出線上購物優惠活動，多款熱銷家具家飾都有折扣，線上結帳時用一招最高可現省888元。除了超值優惠外，IKEA也整理出9款去年618當紅商品，讓你結帳前順便多買幾樣。hoi!好生活也推出滿額現折優惠。

夏季清倉換季、有收納大家具需求的消費者，可參考經典層架KALLAX，可橫可直擺放，簡潔風格適合任何房型空間，售價2,799元；KLEPPSTAD全白三門衣櫃可營造簡約大方風範，售價3,299元。

▲IKEA推618購物優惠。（圖／業者提供）

▲長年熱賣的經典層架KALLAX。

針對居家儀式感，經典實木貼皮雙人床MALM，可為原素居家平添莊重氛圍，售價8,999元便可入手；加長型FRIHETEN多功能沙發床，能變身雙人床，兼具收納機能適合小坪數環境，售價15,900元。

辦公需求官方則推薦MICKE辦公桌，輕鬆收納桌面空間，售價3,199元。MILLBERGET旋轉椅透過加高坐墊設計，提供支撐，售價2,999元。受到許多小孩喜愛的DUKTIG童趣玩具廚房，以樺木打造兼具質感，售價2,999元。

▲IKEA推618購物優惠。（圖／業者提供）

▲MICKE書桌，有豐富的收納設計。

▲IKEA推618購物優惠。（圖／業者提供）▲IKEA推618購物優惠。（圖／業者提供）

▲DUKTIG玩具廚房；MILLBERGET旋轉椅。

邊角位也能點綴亮點，售價549元的TÅGARP上照落地燈，兼備照明與美學機能、適合用來收納換季物品的SOCKERBIT附蓋收納盒，蓋子可扣緊盒身，不怕物品掉出還可以防塵，不同尺寸的收納盒可相互堆疊，還設有2處可寫字或貼標籤，方便整理及找到物品，也是連年熱銷的款式之一。

IKEA表示，6／19前線上購物針對618推出限時優惠活動，單筆消費滿6,000元，輸入折扣碼EC24618，即可現折618元，折扣後滿6,000元再使用LINE Pay結帳，可領取專屬優惠券再折270元，等同直接優惠888元。

特力集團旗下家居品牌hoi!好生活，針對618檔期也推出相關優惠，家具消費滿8,000元折600元；滿2萬元折1,600元；滿3萬元折3,000元。家飾商品消費滿1,500元折100元，並推出會員登入立刻領總價值6,800元的折價券。

關鍵字：

家具, 家飾, 618, 特別優惠, IKEA

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