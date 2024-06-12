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戒掉4個讓你變窮的習慣！聚會太多、以為辦會員更省都踩雷

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▲▼ 最讓人看不透的4大星座 。（圖／翻攝IG）

▲戒掉四個讓你變窮的習慣。（示意圖／翻攝IG）

記者鮑璿安／綜合報導

大家都知道存錢或是理財觀念很重要，但是要從頭開始也絕非易事，若是不懂得財務管理，那麼從日常的生活下手，戒掉以下4個「讓你變窮的習慣」，一定可以存出第一桶金！

1. 社交聚會過多

適當參加社交聚會可以幫助自己拓展人脈，但是不必要的聚會過多時，絕對是間接讓你變窮的原因之一，因為無法衡量自己的支出，僅僅因為耳根子軟就被人抓來吃飯，到了聚會結束其實只是被當成買單的一份子，與其裝熟，還不如學會拒絕比較實際。

2. 購入不實用的東西

購入「不實用」的東西，其實比起買價格「貴」的東西還更不值得，因為花錢投資一些包款或是手錶也許存在增值空間，但是入手了自己用不到的東西，絕對是浪費錢的行為，先分清楚想要和必要的差別，花每一塊錢之前都應該思考是否值得。

3. 承擔超出自己範圍的消費

不少人都頂著「月光族」頭銜，看似每個月還是安安穩穩度過，其實不然，這樣的消費習慣早就出現問題，應該學會在自己範圍之內控制開銷，不要習慣賺多少、花多少，而是應該在自己賺錢的基礎上，先存下數目再去支配開銷。

4. 愛辦卡、報名課程

許多人對於會員、辦卡、集點二字沒有抵抗力，不妨先問一下自己，要換來這兩個字需要先花費多少錢，即便目的是讓自己可以省錢，卻先花了更多的錢出去，陷入「省錢迷思」之中，若是集點要先花一萬元、加入會員要先繳費、報名課程也不一定能上到最後，那麼還是停止莫名的開銷比較好。

關鍵字：

存錢, 財務管理, 習慣, 理財, 生活

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