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Max Mara2025早春致敬馬可波羅重回絲路！流蘇大衣、葉狀圖騰絕美奢華

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記者鮑璿安／台北報導

作為義大利優雅美學的象徵，Max Mara 發表最新的2025早春系列大秀，秀場地點選址於威尼斯總督府 (Palazzo Ducale)這一歷史悠久的哥特式建築揭開序幕，系列致敬威尼斯著名商人馬可波羅，再度踏上絲綢之路，重新探索衣著的多元文化，充滿令人舒心的大地色調，形塑比以往更精緻的樣貌。

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara如今正追隨馬可波羅的足跡，添上一層神秘色彩。（圖／品牌提供）

威尼斯作為奢侈品貿易的誕生地，似乎每位作家都曾嘗試著描述威尼斯的優雅風貌與神奇魅力，其中最為傑出的威尼斯商人莫過於馬可波羅 (Marco Polo)，他曾經在蒙古忽必烈汗 (Kublai Khan) 宮廷度過近二十載，當地至今仍盛產駝絨與羊絨，通過絲綢之路促進文化交流。而Max Mara如今正追隨馬可波羅的足跡，添上一層神秘色彩，早春系列之中，品牌標誌性的大地色調和天然材質與此呼應，駝色、黑色、白色與細膩的桑蠶絲材質，恰好令人聯想起馬可波羅從古中國或君士坦丁堡帶回的絲綢製品，貼膚並且煥發光澤感，上頭以細膩工法呈現出誇張扭曲的葉形裝飾，為輕柔廓形注入強而有力的符碼，形成毫無違和的文化碰撞，也相當符合正式場合穿著。

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

▲為實穿性質而生的派克大衣、風衣及披風，理所應當在秀中佔有一席之地。（圖／品牌提供）

同時，為實穿性質而生的派克大衣、風衣及披風，理所應當在秀中佔有一席之地，一一以流蘇抽繩貫穿腰部，迎來了一絲休閒意味；也驚喜發現泰迪熊大衣改為短版剪裁，保留其柔軟蓬潤屬性也更便於活動。本季亦攜手傳奇女帽設計師史蒂芬瓊斯 (Stephen Jones) ，合作帶來多款靈感源自頭巾的系列頭飾，為整體搭配增加分量感，也頗有深不可測的異域色彩。

更多早春系列大秀

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲作為海灘邊最關鍵的泳裝穿搭，香奈兒以自身奢華不失機能性的格調呈現 。（圖／品牌提供）

香奈兒最新的2024/25 Cruise 度假系列大秀於 5 月 2 日選址法國馬賽呈現，以地中海的脈動中心出發，充滿海洋風情和時髦感的度假單品，帶領大家展開一場深海歷險。「大海和海風讓我想在潛水服上加入有趣元素」，維吉妮維婭一向喜愛在設計語彙中導入生活化的場景，這次機緣下使2024/25 Cruise 度假系列與馬賽獨有的自由奔放、壯麗海岸線、充足飽滿的陽光完整融合，一切風景盡收眼底。作為海灘邊最關鍵的泳裝穿搭，香奈兒以自身奢華不失機能性的格調呈現，綴以壓釦裝飾的潛水頭套，黑白連身泳衣前方採用拉鏈、大蝴蝶結緞帶勾勒出女性的優雅自我，一體式連帽剪裁穿插其中帶來新意。持續以海洋元素為線索，驚喜發現許多戀愛小魚印花以精湛細膩的刺繡形式，悠遊在輕薄的長袖上衣，點綴漁網、貝殼等符碼串起的配件，彷佛立刻就投入陽光與沙灘的懷抱之中。

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲Sabato的創新設計語言體現在眾多英義混血元素，英倫元素格紋被詮釋為精緻的刺繡串珠流蘇，蘇格蘭花格以精緻模樣上身 。（圖／品牌提供）

由Gucci創作總監Sabato De Sarno 操刀的首場早春秀，2025早春系列時裝秀選址倫敦泰特現代美術館美術館舉行，本季更強調高級製衣工藝層面，野生洋甘菊花卉刺繡經過鐳射切割、手工組裝立體有機紗，在透視和手工造模的塑形亮片之間遊走，疊搭比例精良的翻領襯衫，賦予日常一絲高級時髦感。代表品牌馬術文化的馬銜鍊也隨之進化，細節貫穿麂皮面料成為重點元素之一；各色的芭蕾平底鞋也被裝飾馬銜鍊，頗有成為爆款單品的潛質。Sabato的創新設計語言則體現在眾多英義混血元素，英倫元素格紋被詮釋為精緻的刺繡串珠流蘇，蘇格蘭花格以精緻模樣上身，代表著晚裝與常服的浪漫相遇。

關鍵字：

MaxMara, 威尼斯, 早春系列, 義大利

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