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賈靜雯穿BV洋裝自封「安全的性感」　18歲方郁婷時尚初體驗超緊張

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記者鮑璿安／台北報導

Bottega Veneta台北101旗艦店重新盛大開幕，現場星光熠熠，今14日邀請韓星路雲、賈靜雯、薛仕凌、方郁婷、林映唯與宋柏緯參與活動，賈靜雯穿著黑色洋裝性感現身，表示有一種性感個性，而以電影《美國女孩》獲得金馬獎最佳新演員獎的方郁婷則是首次參與時尚活動，直言自己心情非常緊張。

▲賈靜雯出席Bottega Veneta 台北101旗艦店開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲賈靜雯出席Bottega Veneta 台北101旗艦店開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲賈靜雯身穿黑色吊帶裙現身。（圖／記者林敬旻攝）

▲薛仕凌出席Bottega Veneta 台北101旗艦店開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲薛仕凌演繹皮革造型的套裝。（圖／記者林敬旻攝）

賈靜雯身穿黑色吊帶裙現身，她很喜歡今天的穿搭風，更形容是「安全的性感」，這次特別戴著台灣限定的花卉藝術配飾，顯得非常唯美，被問到店內最愛的區域，她則說「看到了許多老朋友，很想要在休息室自拍」。為了呈現完美狀態，賈靜雯更透露這幾天早上都在做熱瑜珈，完全不鬆懈，「讓自己的精神好起來，不能夠偷懶要努力運動」。

▲方郁婷出席Bottega Veneta 台北101旗艦店開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲方郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 宋柏緯出席Bottega Veneta 台北101旗艦店開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 宋柏緯出席Bottega Veneta 台北101旗艦店開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 宋柏緯喜愛Hop包款。（圖／記者林敬旻攝）

薛仕凌則演繹皮革造型的套裝，自己很滿意今天的Look，他也透露自己想要買新包，「想要比較休閒的包款，因為我除了工作以外，逛街背的包比較少，可以犒賞自己」。年僅18歲的金馬獎最佳新演員方郁婷這次獻出時尚活動初體驗，難掩緊張心情，透露自己有一直偷看大家怎麼拍照，她自己則是喜歡皮革製作的牛仔褲單品。宋柏緯詮釋編織工藝連帽上衣搭配Hop包款，直言相當有趣，整個很有鬆弛感，林映唯以格紋西裝外套現身，對品牌創意總監Matthieu Blazy打造的全新店裝讚不絕口，認為清冷的石材搭配溫潤色澤非常高雅。

▲林映唯出席Bottega Veneta 台北101旗艦店開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲林映唯。（圖／記者林敬旻攝）

Bottega Veneta台北101旗艦店重新盛大開幕，近百坪的全新展售空間饒富義式生活美學，提供女裝、男裝、皮件、配飾、鞋履、香氛等全系列品項。店裝則飽滿呈現創意總監Matthieu Blazy的設計語言，不光提供全台獨家的VIP專屬休息室，以三種元素混凝土磁磚、義大利胡桃木和取自瓦萊達奧斯塔山谷的綠色聖丹尼斯大理石構成，帶來煥然一新的審美。全台獨家限定的Kit編織皮革包款，擁有黑、駝兩色，搭配輕鬆小巧的廓形為穿搭融入高級感，而花卉藝術配飾系列也是看點之一，不對稱設計打破常規，打造最上乘的極致工藝體驗。

▲路雲出席Bottega Veneta台北101旗艦店開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲路雲出席Bottega Veneta台北101旗艦店開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲路雲出席Bottega Veneta台北101旗艦店開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta台北101旗艦店重新盛大開幕 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲KIT 編織皮革肩背包；FLOWER 櫻花造型耳環 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲早秋系列形象照 。（圖／品牌提供）

同時，Loro Piana於秋冬推出戶外運動為主軸的「Into the Wild」膠囊系列，6月6日至6月23日在BELLAVITA展開期間限定店，系列結合標誌性的羊絨材質貫穿機能性，以羊毛等天然纖維加上三層高科技薄膜，更加強化其對抗天候的表現，具有防風、防寒、防水功能，打造飛行員夾克、連帽派克大衣、連帽套頭上衣、斗篷等實穿單品，穿梭戶外和都會場所。登山靴款則是合作義大利戶外品牌 ROA ，結合雙方品牌特質，廓形優雅不失義式工業美學。

▲▼loro 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana 6月6日至6月23日在BELLAVITA展開期間限定店。（圖／品牌提供）

▲▼loro 。（圖／品牌提供）

▲▼loro 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana於秋冬推出戶外運動為主軸的「Into the Wild」膠囊系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

BottegaVeneta, 台北101, 開幕, 路雲, 賈靜雯, 薛仕凌, 方郁婷, 林映唯, 宋柏緯

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