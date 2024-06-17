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鹹酥雞選蔬菜較健康？營養師曝熱量暴增5倍　教你7招降熱量健康吃

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▲▼ 營養師曝鹹酥雞熱量表 。（圖／翻攝pexels,IG、達志示意圖）

▲鹹酥雞是許多人當做點心、宵夜的小確幸，但營養師提醒熱量驚人。（圖／翻攝pexels）

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@minmin_rd

香酥好吃的鹹酥雞是許多人的愛，有多種食材可選擇，一聞到香味就讓人忍不住來上一份，但鹹酥雞好吃歸好吃，熱量卻很驚人。知名營養師高敏敏就分享鹹酥雞4大類食材炸前、炸後的熱量對照表，像是雞排經過油炸，熱量直接多了420Kcal，而大家印象中比較健康的蔬菜類，油炸後熱量更是暴增到5倍！她也加碼能幫助降低熱量、油脂的7個小建議，喜歡吃鹹酥雞的人快記好。

▲▼ 營養師曝鹹酥雞熱量表 。（圖／翻攝pexels,IG、達志示意圖）

首先，高敏敏就列出包含蔬菜類、肉類、澱粉類、加工類等鹹酥雞4大類食材油炸前後的熱量差異，像是雞排炸前為210Kcal，炸後增加至630Kcal；玉米筍和四季豆，炸前為26 Kcal，炸後則增加至130 Kcal。可以看到，同樣一份食材，會因為料理方式不同導致熱量差異，而很多鹹酥雞食材會在外層再裹上一層粉，又沾滿了油＋拿去油炸，所以熱量才會層層往上堆疊，讓炸後的熱量可以多到2～5倍。

▲▼ 營養師曝鹹酥雞熱量表 。（圖／翻攝pexels,IG、達志示意圖）

高敏敏也指出這4大類食材經過油炸後的健康威脅。

＃肉類

蛋白質高溫油炸後，和醣分子結合形成「醣化蛋白質」，這種物質會讓細胞老化 ，容易讓人體血管硬化。

＃蔬菜類

蔬菜炸後，油質會取代水分，讓低卡蔬菜瞬間熱量翻5倍。

＃澱粉類

澱粉經過高溫油炸，會釋放「丙烯醯胺」這種化學物質，在動物實驗中會致癌，像是馬鈴薯、麵包、地瓜、芋頭等。

＃加工品

加工品本身就有許多添加物，油炸過後更加高油脂、高熱量，人體也沒辦法完全分解加工品，雖然不是永遠在人體裡，但也會造成代謝負擔。

▲▼ 營養師曝鹹酥雞熱量表 。（圖／翻攝pexels,IG、達志示意圖）

真的想吃鹹酥雞的話，高敏敏也給出7項建議，教你如何吃得更健康，但記得適量、偶一為之就好，吃完後也可以外出走走，消耗一下熱量。

1.一樣的食材能利用蒸、煮、滷、烤的烹調方式，就盡量少油炸。

2.可以選有脫油處理的店家，把多餘油脂甩出去（能甩多少是多少）。

3.除了建議「去皮」吃之外，吃之前也可以準備吸油廚紙（廚房紙巾）按壓一下，會按出很多意想不到的油量！

4.不另外加調味料，以免徒增鈉含量，很多人可能因此隔天水腫，長期下來對腎臟亦是負擔。

5.建議不加九層塔，因為真的非常吸油，或選擇不要食用。

6.不要選使用回鍋油的店家，可盡量觀察一下店家的用油，避免選已經炸到很黑的油鍋及油品質，也要注意油鍋冒煙狀況、黏稠度。

7.若吃到的食物有油耗味，就表示油炸過久了。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 鹹酥雞, 鹽酥雞, 發胖, 熱量, 健康, 秘訣, 營養師, 高敏敏

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