最雷旅伴星座Top 3 ！第一名猜不到　根本豬隊友又難伺候

▲3大「地雷旅伴」星座。（示意圖／netflixjp IG）

記者鮑璿安／綜合報導

旅行除了目的地重要，其實旅伴也非常重要，好的夥伴能解決旅行的一切煩惱，但是豬隊友卻可以不斷自找麻煩，甚至因此友情都決裂，以下3大「地雷旅伴」星座，請務必避開！

Top 3 牡羊座

牡羊座登上地雷旅伴第三名，很多人應該都相當意外，其實牡羊在一場旅行中大多擔任主導地位，這就意味著若有同樣強勢的人物出現，那麼這場旅行勢必爭吵不休。因為牡羊會主觀意識認為自己的決定是對的，希望大家多多配合他，不過卻沒有想到一場旅行其實可以很隨意，太過於計劃行事反而讓大家都很緊繃。

Top 2 金牛座

一場旅行本身就是未知，好壞都應該承擔，但偏偏金牛座屬於剛開始沒意見，只要遇到壞事就會開始挑毛病的星座，因為他們第一時間很少反省自己，更多的是檢討他人。但是換個角度思考，只要讓金牛座管理旅行財務，就可以發揮到最大功用，只是缺點是大家可能會忘記自己正在旅行。

Top 1 處女座

處女座榮登地雷旅伴冠軍，最大的問題就在於他們的掌控能力過強，因為處女會用高標準姿態來檢視每一位旅伴，只要看到和自己要求不符的地方，就會出言勸阻，把旅行當成工作一樣看待往往讓人壓力很大。另外，處女自我為中心的個性，讓旁人很難伺候，總覺得別人該體諒他，卻都沒有為對方思考。