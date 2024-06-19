fb ig video ETtoday search mobile

最雷旅伴星座Top 3 ！第一名猜不到　根本豬隊友又難伺候

>

▲星座。（圖／netflixjp IG）

▲3大「地雷旅伴」星座。（示意圖／netflixjp IG）

記者鮑璿安／綜合報導 

旅行除了目的地重要，其實旅伴也非常重要，好的夥伴能解決旅行的一切煩惱，但是豬隊友卻可以不斷自找麻煩，甚至因此友情都決裂，以下3大「地雷旅伴」星座，請務必避開！

Top 3 牡羊座

牡羊座登上地雷旅伴第三名，很多人應該都相當意外，其實牡羊在一場旅行中大多擔任主導地位，這就意味著若有同樣強勢的人物出現，那麼這場旅行勢必爭吵不休。因為牡羊會主觀意識認為自己的決定是對的，希望大家多多配合他，不過卻沒有想到一場旅行其實可以很隨意，太過於計劃行事反而讓大家都很緊繃。

Top 2 金牛座

一場旅行本身就是未知，好壞都應該承擔，但偏偏金牛座屬於剛開始沒意見，只要遇到壞事就會開始挑毛病的星座，因為他們第一時間很少反省自己，更多的是檢討他人。但是換個角度思考，只要讓金牛座管理旅行財務，就可以發揮到最大功用，只是缺點是大家可能會忘記自己正在旅行。

Top 1 處女座

處女座榮登地雷旅伴冠軍，最大的問題就在於他們的掌控能力過強，因為處女會用高標準姿態來檢視每一位旅伴，只要看到和自己要求不符的地方，就會出言勸阻，把旅行當成工作一樣看待往往讓人壓力很大。另外，處女自我為中心的個性，讓旁人很難伺候，總覺得別人該體諒他，卻都沒有為對方思考。

► 最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

關鍵字：

星座, 牡羊座, 金牛座, 處女座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

睡飽了還是好累！女生變胖的「5個徵兆」　早知道早防範

睡飽了還是好累！女生變胖的「5個徵兆」　早知道早防範

席維斯史特龍未拆封的「錶王」賣1.7億　網酸「被列黑名單」

席維斯史特龍未拆封的「錶王」賣1.7億　網酸「被列黑名單」

淺眠多夢？常見「5種夢境」解析　讓你認識內心需求與壓力

淺眠多夢？常見「5種夢境」解析　讓你認識內心需求與壓力

安格斯12星座一周運勢6／17～6／23　牡羊吉星高照、摩羯有擺爛傾向 如何讓男友越來越黏妳？3個「日常小心機」讓感情升溫 最雷旅伴星座Top 3 ！第一名猜不到　根本豬隊友又難伺候 營養師：豆類營養大不同！　澱粉豆用「口感」辨別超簡單 難怪皮膚差！醫師曝「3大卸妝誤區」　用卸妝水反覆擦超NG 雨天必備2大鞋款防水好穿脫　從容應對午後大雨狂炸 超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面