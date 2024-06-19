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頭皮屑變好多！盤點熬夜「6大後遺症」　你中了幾個？

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▲▼熬夜後遺症。（圖／Unsplash）

▲長期熬夜對健康是一大隱憂。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

白天工作好累，想好了今晚早點睡，是否又為了要追劇是否又需要熬夜了呢？要知道熬夜是減重和美容的大敵，盤點熬夜的6大後遺症，你中了幾個呢？

#脾氣暴躁，怒火隨時會被點燃

長時間睡眠不足，雖然自己並沒覺得特別不對勁，但是情緒就是容易緊繃一怒，動不動一點小事就容易發脾氣，朋友家人和你相處都會覺得壓力很大。

▲▼熬夜後遺症。（圖／Unsplash）

#反應遲鈍，容易忘東忘西

以前反應很快，現在容易慢一拍，或是經常在重要時刻恍神中，有時候別人剛說的話，你一下子就忘記了，呈現一種人在心不在的感覺。

#容易感冒，小病痛一直來

最近感冒接二連三，就是覺得身體有點不對勁，熬夜一段時間後，身體處於發炎狀態而不自知，所以容易感冒，免疫力也跟著下降。

#皮膚暗沉無光

皮膚容易乾燥，看起來沒有光澤，眼睛浮腫，甚至有時候會開始冒痘，總之皮膚質感每下愈況。

▲▼熬夜後遺症。（圖／Unsplash）

#視力模糊

熬夜又加上拼命用3C產品，用眼過度讓視力大不如前，眼睛乾澀無神，有時候連隱形眼鏡都戴不住。

#掉髮變多、頭皮屑增加

長期熬夜體內新陳代謝大受影響，首先會發現掉髮增多，頭皮也會因為乾燥或是出油頻繁，整個頭皮屑控制不住。

關鍵字：

熬夜, 健康, 美容, 睡眠, 皮膚

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