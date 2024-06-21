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巴黎男裝周／ Vernon混血神顏現身！KENZO改造和服、Verdy虎頭超勸敗

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記者鮑璿安／綜合報導

藝術總監Nigo執掌KENZO以來，這是他交出的第六份答卷，在巴黎男裝周上呈現最新2025春夏男女裝大秀，持續構築東西文化橋梁，本系列共52套造型中，根植於日本傳統的設計細節被一一放大，更驚喜曝光與平面藝術家Verdy的合作圖騰，改革標誌性的虎頭圖案，重塑品牌印象。全球品牌大使韓團SEVENTEEN成員VERNON（崔韓率） 、韓團NCT的Winwin董思成以及日本演員三吉彩花都現身看秀。

▲▼KENZO 。（圖／品牌提供）

▲▼KENZO 。（圖／品牌提供）

▲▼KENZO 。（圖／品牌提供）

▲（依序）全球品牌大使韓團SEVENTEEN成員VERNON（崔韓率） 、韓團NCT的Winwin董思成以及日本演員三吉彩花都現身看秀。（圖／品牌提供）

▲▼KENZO 。（圖／品牌提供）

▲▼KENZO 。（圖／品牌提供）

▲▼KENZO 。（圖／品牌提供）

▲▼KENZO 。（圖／品牌提供）

▲「異花授粉」為核心概念的大秀，牡丹花以低飽和螢光配色生動再現。（圖／品牌提供）

Nigo一次次展現日式傳統與西方文化交融的嶄新風格，本季大秀選址於巴黎皇家宮殿外，伴隨著氣勢磅礴的噴泉、金色沙質土壤，開啟以「異花授粉」為核心概念的大秀。Nigo不免俗再度回顧了品牌創辦人高田賢三先生的設計語言，將他生前最愛的牡丹花，以低飽和螢光配色生動再現，與明亮的圖案相互輝映。部分服飾的印花中，甚至可見巴黎的象徵艾菲爾鐵塔，與蜻蜓和老虎點綴，藉此強化KENZO的當代基因。

▲▼KENZO 。（圖／品牌提供）

▲▼KENZO 。（圖／品牌提供）

▲▼KENZO 。（圖／品牌提供）

▲▼KENZO 。（圖／品牌提供）

▲▼KENZO 。（圖／品牌提供）

本季更著墨於許多日本傳統元素，和服腰帶、江戶時代消防員所穿的日式鳶職為藍本，取其部分精華輪廓，帶入寬鬆便於活動的剪裁和現代風格，洗禮出和服袖外套與長款鈎針編織晚禮服等嶄新樣貌。Nigo更發揮他在時尚圈的出眾人脈，與話題日本設計師兼平面藝術家Verdy合作，將他標誌性的動畫元素改革，融入大象、老虎、海棠花等KENZO代表圖騰蛻變，一一體現在外套的織錦提花、丹寧工裝外套上。

▲▼KENZO 。（圖／品牌提供）

▲以軟木鞋帶搭配橡膠軟木鞋底和人字拖設計 。（圖／品牌提供）

本季最受矚目的單品之一，莫過於Jojo涼鞋，來自京都的傳統工匠致力於打造日式草編涼鞋 ，將傳統與和服搭配的鞋款改造為現代單品，以軟木鞋帶搭配橡膠軟木鞋底和人字拖設計，猶如潮流化的日式木屐。

關鍵字：

KENZO, VERDY, COLORS, 聯名, 潮流

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