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越吃越漂亮！營養師曝5種「東方超級食物」　低成本養生又抗老

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▲▼ 營養師教吃5種東方超級食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲營養師推薦5種「東方版超級食物」，健康養生又能越吃越漂亮。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@goodal_official

現代人越來越注重健康，營養豐富的「超級食物」也備受關注，但常被提到的超級食物有不少都是亞洲人較不熟悉或少吃的食材，充滿距離感。營養師周麗指出，其實有些藏在我們身邊、日常常見到的食物，可說是東方版的「超級食物」，她就推薦以下5種東方超級食物，只要吃對，營養加倍，不僅有益健康，低成本養生，還能讓女生越吃越漂亮。

＃枸杞

枸杞含有豐富的多醣，對調節血糖有一定的作用，還富含黃酮類物質，抗發炎、抗氧化的能力更是接近維生素C的9倍。女生抗老最怕發炎、氧化，營養師建議，用溫熱水泡一杯枸杞，連湯帶肉吃下去，抗氧化、美顏效果就很好。

▲▼ 營養師教吃5種東方超級食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃芝麻

別看芝麻小小的一粒，含有的營養素卻豐富，其中鈣、鐵含量都很高，像是20g的芝麻，鈣含量比100ml牛奶還要高，而且芝麻所含的維生素E是γ-生育酚形式，抗氧化能力更強。營養師建議，日常像是做麵食、做豆漿時，都可以加一些芝麻，或是直接買一瓶純的芝麻醬，不管是拿來做涼拌菜、沙拉或塗麵包、饅頭都可以，好吃抗氧化還補鈣。

▲▼ 營養師教吃5種東方超級食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃綠茶

綠茶中含有豐富的抗氧化劑，像是茶多酚、兒茶素等，都可以幫助抵抗自由基的傷害，平時可以多喝綠茶，醒腦又美顏。

＃紅棗

新鮮紅棗的維生素C含量可以說是水果中的前幾名，風乾以後，雖然維生素C會損失不少，但礦物質、鉀、鎂、膳食纖維都得到了很好的保留，像是排便不順暢時，吃一點新鮮的紅棗或乾棗都有幫助。而且紅棗風味濃郁，自帶天然甜味，可以當作糖的健康版替代，像是泡茶、打豆漿時都可以放上幾顆紅棗，口感更好也更健康。

▲▼ 營養師教吃5種東方超級食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃大豆（黃豆）

大豆製成的豆漿，又被稱為「東方植物奶」，抗氧化、抗發炎的能力都很強，還有豐富的異黃酮類化合物和多酚類化合物、類黃酮類化合物等植物化合物，都可以幫助身體抗氧化，其中異黃酮還有雙向調節的作用，對女生來說特別好。

關鍵字：

超級食物, 抗氧化, 抗發炎, 健康, 養顏, 養生, 抗老, 美顏, 營養師

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