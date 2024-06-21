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用吃的對抗紫外線！營養師點名「5種防曬食物」　遠離曬老和斑點

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▲▼ 營養師教吃4種防曬食物 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師點名有助於防曬的5種食物，搭配防曬措施就能遠離曬黑危機。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

炎熱的夏季裡，除了悶熱高溫讓人難耐，強烈的紫外線也讓人擔心曬黑、曬出斑點，甚至曬老，想維持肌膚好狀態，除了塗抹防曬產品，吃對食物也很重要。營養師周麗就分享5種能幫助對抗紫外線、保護肌膚的「防曬食物」，教你用吃的防曬，遠離曬黑、斑點危機，吃出白淨肌膚和好氣色。

＃番茄

一曬太陽，皮膚中的茄紅素濃度會降低31%～46%，導致組織氧化損傷加重。茄紅素是強力的抗氧化營養素，能預防紫外線對肌膚造成的斑點、皺紋，研究顯示，通過補充茄紅素干預10～12周以後，陽光中紫外線曬出紅斑的機率會更低，紅斑少了，變黑的風險就低了。尤其成熟的大番茄含有豐富的茄紅素，建議做成熟食來吃，茄紅素會更好吸收。

▲▼ 營養師教吃4種防曬食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃西瓜

西瓜是夏季水果中，茄紅素含量頗高的水果。周麗建議，可吃了西瓜再吃優格或是吃些堅果都好，因為優格和堅果中的脂肪，可以促進茄紅素的吸收。

＃胡蘿蔔和柑橘

胡蘿蔔和柑橘中的β-胡蘿蔔素，可以緩解紫外線對皮膚造成的氧化傷害，進而保護皮膚。研究顯示，連續10～12周吃大約8mg的β-胡蘿蔔素，就能改善紫外線造成的曬傷。

周麗表示，很多人擔心吃太多β-胡蘿蔔素，皮膚會變黃，這件事是真的，尤其是在前額和手掌會更明顯，但這只是短期而且無害的現象，少吃就會白回來。所以在容易曬傷的季節，可以適當地吃，像是每天吃一小根胡蘿蔔，就不用擔心變黃。另外，她也建議，可以用胡蘿蔔、半個柑橘和牛奶，攪拌成一杯蔬果奶昔，放在早餐時喝。

▲▼ 營養師教吃4種防曬食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃甜椒

甜椒是蔬菜中維生素C含量的前段班，維生素C不僅可以刺激膠原蛋白合成，還有助於抗氧化，保護肌膚，防止紫外線引起的光損傷。

如果能接受的人，可以把甜椒當水果吃，這樣可使維生素C保留更完整，無法接受的人，可以將甜椒切絲搭配肉類炒，補維生素C的同時，還能促進肉類所含的鐵吸收。

關鍵字：

保養, 護膚, 防曬食物, 防曬, 美白, 飲食, 食物, 營養師

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