吃出水嫩美肌！營養師曝13種「皮膚最愛的食物」　提亮又少皺紋

▲營養師分享13種「皮膚最愛的食物」，能幫助吃出水嫩好肌膚。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@skuukzky

飲食不僅與健康、體重控制有關，吃對食物也能幫助養出水嫩美肌！營養師谷傳玲表示，身體的每個器官，都有各自最愛的食物，她就根據文獻，整理出「皮膚最愛」的13種食物，教你用吃的保養肌膚，吃出細緻好肌膚，也能讓你老得慢一點。

＃葡萄



富含花青素、原花青素，可以潛在地提升皮膚的水合度、亮度，減少色素沉澱。

＃芒果



富含β-胡蘿蔔素和芒果苷，可以潛在地減輕皺紋的生成。

＃哈密瓜



富含β-胡蘿蔔素，可以潛在減輕皮膚的曬傷、增加皮膚的水合度。

＃橘子



富含維生素C和類黃酮，可以潛在地減輕色素沉澱。

＃百香果



富含雲杉醇，可以潛在提升皮膚的水合度。

谷傳玲提醒，上述這5種水果，每天加起來吃200～350g即可，不要吃太多，以免額外攝取過多熱量而發胖，而且也不利於血糖的控制。還有8種有助於美顏的食物如下。

＃番茄



富含茄紅素，可以潛在地增加膠原蛋白、減輕皮膚的曬傷，尤其熟透的番茄，茄紅素含量更高，而且經過烹調後，生物利用率會更高。

＃石榴汁



富含安石榴苷和鞣花酸，可以潛在地減輕曬傷。但因其為果汁，升糖也快，還是要注意控制飲用量。

＃羽衣甘藍



富含β-胡蘿蔔素，可以幫助增加膠原蛋白和彈性蛋白。

＃綠茶



富含兒茶素，不僅能幫助提升皮膚的水合度、彈性和密度，還能潛在地降低皮膚的粗糙度和曬傷。但注意，自己沖泡綠茶時，要用不高於攝氏80度的水去泡，滾水沖泡會增加兒茶素的損失。

＃巴旦木



富含α-生育酚、不飽和脂肪酸，可以幫助減輕色素沉澱和皺紋的生成，但要注意，和其他堅果加起來，每天吃10～30g就好。

＃生可可粉



生可可粉富含可可黃烷醇，前面各種食物對於皮膚的潛在健康益處，它幾乎都有。

＃咖啡



富含多酚類物質，可幫助加速血流量，讓皮膚看起來紅潤，還能潛在地增加皮膚的水合度。但注意每天別攝取超過400mg咖啡因，大概相當於2杯星巴克的大杯美式咖啡。

＃大豆及豆製品



富含大豆異黃酮，可以潛在地增加皮膚的彈性和水合度，減輕曬傷。建議可以用15～25g的乾大豆去打豆漿，盡量別加糖。