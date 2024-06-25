如此這般太解暑　CASETiFY聯名台啤躍上手機殼

▲CASETiFY夏日聯名台啤，給手機一身清涼。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天怎麼能不想到啤酒？雖然不是時時都適合喝一杯解解熱，但想到那股清涼暢快似乎也能在大熱天感受一絲爽意，現在有一個不錯的圖像解暑法，答案就是CASETiFY與台灣啤酒合作推出的聯名手機殼，熟悉的綠色加上黃色標誌，讓手機隨時陪著你一起降溫。

CASETiFY首度攜手台灣啤酒推出獨家聯名系列，以「Cheers 乾杯」為視覺設計主軸，將台式啤酒文化及熱情注入手機配件中，創意翻玩多款經典啤酒設計，充滿在地特色及魅力。該系列包括金牌鋁罐和玻璃瓶造型手機殼，以瓶身色彩為靈感，融入品牌經典相機環特色，另也將經典台啤的流體線條翻玩成聯名手機殼，展現時尚簡約風格。

喜愛水果風味啤酒的粉絲，肯定不能錯過以台啤鳳梨啤酒為設計的鏡面手機殼，其漸層綠底搭配色彩鮮艷的金色啤酒環，深具台灣代表又展現俏皮活潑。此聯名系列也推出印有台灣啤酒及CASETiFY字樣的Logo手機殼，以及融入台灣啤酒各種經典元素的貼紙設計手機殼。

其他品項則有AirPods保護殼、磁吸無線充電盤、行動電源、磁吸手機支架及 MacBook 保護殼，其中獨家打造由綠白相間串珠，以及台灣啤酒代表性配件如開瓶器、玻璃瓶、啤酒杯等小巧串飾組合而成的聯名手機吊飾，將台灣人記憶中的美好帶至生活中，單品售價1,080元起。

KitKat巧克力今年首度與國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區文昌祠合作，以KitKat經典4指包、蓮花脆餅威化巧克力，搭配過爐加持的2B鉛筆和擲筊造型橡皮擦，組成史上最強「吉霸分文昌神佑包」，為考生好運加持，限量3,600組，6／28起全台全聯門市獨家開賣。

除了限定神佑包，今年也引進新款特殊口味「KitKat 穀香威化」，擁有鬆脆口感及穀物香氣，且承襲日式的暖心巧思，在包裝上特別留有Memo欄設計，可透過文字傳遞獨特真誠的祝福，不論是為考生們應援、或是幫朋友加油打氣都好用。

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