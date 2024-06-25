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陰雨天洗衣多脫一次水更快乾　專家：還是要晾在室外

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▲▼ 洗衣,洗衣機。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲無論晴天雨天或是空污天洗衣，都要先晾在室外。（圖／pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期台灣連日大雨，但有時連續陰雨日，衣服還是要洗，護理師譚敦慈之前曾說明幾個陰雨天洗衣重點，清洗好後多脫一次水，讓衣服更快晾乾，就算是空污或雨天，衣服還是要先晾室外，避免孳生黴菌。

▲曬衣,晾衣,洗衣,生活。（圖／pixabay）

▲衣服不要晾在室內，避免潮濕孳生黴菌。

台灣近日陰雨，護理師譚敦慈在《譚敦慈、陳之穎帶你安心過生活》一書中，也提到幾個晾衣特點須注意，首先，就是洗好的衣服要盡量掛在室外通風處，如陽台或窗外。

因為在室內晾衣會讓濕氣升高，室內若潮濕容易孳生黴菌，清理更加不易，即使是空污或雨天，也要將衣物晾在室外，建議用洗衣機多脫一次水，讓衣物水分更少，較容易晾乾，而在進行第二次脫水前，先將洗衣機內的衣服拿出，抖開再脫水。

▲曬衣,晾衣,洗衣,生活。（圖／pixabay）

▲雨天洗衣多脫一次水。

若衣服在室外晾乾已超過10小時，但卻未全乾燥，可拿進室內並開除濕機，加速衣物乾燥；空氣污染時，也可比照辦理，此外在曬衣服時不要將接觸皮膚那一面，暴露在外面曬乾，避免懸浮微粒附著在衣物上接觸到肌膚。

▲曬衣,晾衣,洗衣,生活。（圖／pixabay）

▲開除濕機並把衣櫃打開，才能有效除去衣櫃的濕氣。

平時濕度高的日子，建議用除濕機放置在衣帽間開啟防潮，在除濕機運轉時記得要將衣櫃門打開，另外，除濕機不要靠衣櫃太近，且使用時須有人在家，避免危險。

關鍵字：

洗衣, 陰雨天, 衣物乾燥, 防霉, 空汙

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