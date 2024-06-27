▲東森REGAL「AI智慧機器人」引領美容趨勢！斯容搶先體驗曝「摸摸」秘密：舒服。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

東森自然美REGAL SPA再度升級，獨家導入AI六軸仿生按摩機器人，能自動掃瞄規劃按摩路徑，如同真人手法，開創美容產業的新里程碑。購物天后斯容搶先體驗，並表示此AI機器人是全台灣首創，目前只在自然美2.0 REGAL旗艦會館為尊榮會員服務，並已有至少100台在直營及加盟店。

▲▼購物天后斯容搶先體驗AI 智慧按摩機器人。（圖／記者湯興漢攝）

AI科技的浪潮正逐步塑造全球生活方式，並對各行各業產生重大影響。東森自然美REGAL SPA已經跨入科技新時代，「AI按摩機器人」SPA課程並將於6月28日(五)晚間22:40獨家在東森購物首賣，而身為其主持人的購物天后斯容也搶先體驗。

斯容直言首次知道要體驗按摩時心中有些恐懼，「我是不喜歡被人觸碰到我的身體的人，所以一開始會有點緊張，是不是像傳統SPA那樣，美容師會在我的身上摸來摸去。」但知道是AI智慧機器人按摩後反而感到舒適。更驚訝地分享，AI機器人在3D掃描她全身後，竟然能發現她的脊椎側彎問題，並能根據她的身體狀況，避開可能引起疼痛的部位進行按摩「真的很舒服」。

▲▼AI機器人透過視覺演算法與辨識技術，能精準識別不同人體輪廓，生成最舒適有效的亞健康調理。（圖／記者湯興漢攝）

訪問時她提到，自然美REGAL SPA會導入這台AI按摩機器人源自總裁王令麟的體貼，「體驗之後感覺很舒服，但聽到背後的小故事更感動，因為自然美的美容師大約600位左右，常常為因為手受傷、板機指等等問題需又請假休息。總裁知道以後就親自到香港的AI機器人展覽去體驗，選到這台AI 六軸仿生按摩機器人，能夠自動掃瞄規劃按摩路徑，如同真人手法。」

這款AI機器人透過視覺演算法與辨識技術，能精準識別不同人體輪廓，生成最舒適有效的亞健康調理。實際體驗過的消費者也向記者分享實際心得，「AI按摩非常厲害且輕柔，能適時調整力度，不會壓到骨頭，甚至能感覺到它在經絡或肌肉按摩的地方突然變小力，然後再加重，這就是AI的厲害之處。」

▲斯容分享，自然美REGAL SPA會導入這台AI按摩機器人源自總裁王令麟的體貼。（圖／記者湯興漢攝）

東森集團總裁王令麟秉持人證、物證、科學做見證的精神，就是希望提供最高品質的服務。身為「AI按摩機器人」SPA課程首賣的主持人斯容認為，AI浪潮席捲全球，人工智慧科技已經融入你我生活，機器人能提供的服務，甚至比真人更好，且不會喊累。斯容也建議大家，能夠利用特殊優惠的時候，好好去試一下AI按摩。