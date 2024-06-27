巴黎高訂周／模特兒上場前才生出禮服！Balenciaga尼龍裙、公雞帽掀話題

記者鮑璿安／台北報導

創意總監 Demna執掌BALENCIAGA回歸高訂行列，昨26日發表第53季高級訂製系列，時至今日高訂已經蛻變出更高級輕鬆的模樣，在Demna手中融合了標誌性的街頭風格和品牌創辦人Cristóbal Balenciaga先生的深厚剪裁功底，以意想不到的廓形緊緊抓住眾人視線，壓軸造型尼龍禮服更是在模特兒出場前才製作完成，究竟是怎麼辦到的？





▲Cristóbal以革命性的剪裁顛覆傳統著裝，本季強調服裝與身體空間感的「繭型廓形」是主打造型之一。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA式的高訂系列會是何種面貌？一句話恐怕難以概括，本季涵蓋街頭風、哥德風、滑板風和重金屬搖滾風與半極簡主義半新派奢華相互融合，取鑒自品牌典藏檔案，但工藝和成衣又充滿現代感。Demna回顧品牌創立者Cristóbal Balenciaga的設計語言進行改造，眾所周知Cristóbal以革命性的剪裁顛覆傳統著裝，本季強調服裝與身體空間感的「繭型廓形」是主打造型之一，並加入Demna一向拿手的街頭元素，以牛仔布和尼龍面料製作的夾克塑造出挺拔弧度，如同注入空氣般，七分喇叭袖則為 Abdelhak Benallou 藝術家手繪連帽衛衣和 t 恤注入優雅格調。還有一件由合成毛面料製成的高級訂製錯視仿毛皮大衣，由髮型師 Gary Gill 定型和手工染色，如同抽絲剝繭般，耗時約 2.5 個月完成。

最後六套造型旨在探索材料的可能性，形塑出晚禮服各種異想天開的廓形，為致敬 Cristóbal Balenciaga 的製版工藝，垂褶連身裙由無任何裁剪痕跡的整片皮革製成，全身無任何縫褶，僅用一枚巨大的安全扣針固定，盡展皮料的原始魅力。高訂世界能夠包容萬物，壓軸作品尼龍婚紗禮服，從材質上呼應創辦人所發明的Gazar面料，在模特上臺之前，高級訂製團隊直接將 47 米長的面料懸垂在模特身上，通過固定方式整理出精緻造型，採取最直接的現作現穿，製作約需30分鐘，分解僅需30秒。

秀上模特兒多數蒙面，蝴蝶面紗的設計靈感來自藝術家Yumi Okita，顯現翅膀飽滿亮麗的豐富紋理；或是佩戴上黑色公雞羽毛帽、黑色碳纖維帽，這款與藝術家 Alastair Gibson 合作設計的超現實帽身，廓形延續Balenciaga先生的結構設計，寄予了變革、希望與自由。

看秀陣容同樣精彩，奧斯卡影后楊紫瓊選擇暗黑風格，身穿長版皮革大衣以超強氣勢登場，而妮可基嫚更帶著15歲女兒珊黛（Sunday Rose Kidman Urban）一同看秀，恰好都選擇了貼身剪裁的黑洋裝作為本次的看秀造型，兩人擁有深邃五官和迷人金髮簡直像極了，讓人驚訝母女檔的完美狀態。而凱蒂佩芮也不遑多讓，這次直接「上空」搭配皮草大衣，和破裂的仿舊黑絲襪，試圖成為最辣嘉賓。