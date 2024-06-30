5個炎夏娛樂提案　享受夏日又能輕鬆避暑

▲夏天來臨氣溫越來越高，有幾個避暑方案讓民眾能好好享受這季節。（圖／pexels、pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天發威，台灣天氣每日創高溫，酷熱的氣候讓許多人選擇待在室內。這種天氣下外出不僅可能引起身體不適，甚至可能導致熱衰竭或中暑，選擇適當的娛樂活動來躲避高溫很必要。以下是五個推薦的高溫天氣下的娛樂活動，讓您既能享受夏日的樂趣，又能有效避暑。

▲國立故宮博物院有大量珍貴館藏，可以消磨一整天。（圖／記者湯興漢攝）

參觀博物館與美術館

博物館和美術館不僅提供豐富的文化跟美麗展品，也是避暑的好去處。這些場所通常有良好的空調設施，室內環境涼爽宜人。參觀者可以在舒適的環境中，欣賞各式展覽、了解歷史故事或現代藝術，既增廣見聞又能避開戶外的酷熱。故宮博物院、高雄的駁二藝術特區或住家附近的博物館景點，都是不錯的選擇。

電影馬拉松日

舉辦一場家庭或朋友間的電影馬拉松日，是避暑的絕佳選擇之一。選擇幾部心儀已久的電影，備上冷飲和零食，舒舒服服地在家享受視覺盛宴。現在的串流媒體平台如Netflix、Disney+等，提供了豐富的電影和電視劇選擇，讓您可以輕鬆度過一整天的娛樂時光。

水上樂園或游泳池

玩水是最直接有效的降溫方法，前往水上樂園或游泳池，不僅可以消暑，還能進行有氧運動，增進健康。台灣有多個知名的水上樂園，如六福村、義大遊樂世界等，提供豐富的水上遊樂設施，適合全家大小一起享受清涼樂趣。

書店或圖書館閱讀

愛書人士在炎炎夏日可以選擇前往書店或圖書館，享受靜謐的閱讀時光。書店和圖書館通常設有良好的空調系統，提供舒適的閱讀環境。您可以選擇一本自己喜歡的書籍，沉浸在故事的世界中，度過悠閒的下午，各縣市圖書館都是理想的去處。

DIY手工藝活動

在家進行DIY手工藝活動，不僅能避開高溫，還能發揮創意和動手能力。可以選擇製作手工飾品、繪畫、拼貼畫或手工肥皂，甚至是做菜，不僅充實了時間，還能創造出獨一無二的作品。這類活動不受天氣影響，是與家人或朋友共度美好時光的好選擇。