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日韓保養代言大比拚！長澤雅美、金智媛人氣帶動買氣

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

韓系保養THE WHOO后邀來女星金智媛成為全球代言人，而日本資生堂為了歡慶小紅瓶上市10周年，則是讓代言人長澤雅美和設計師吉田Yuni連袂現身，成功炒熱話題。

▲▼日韓保養代言。（圖／品牌提供）

韓星金智媛日前才旋風訪台，挾帶著《淚之女王》的超高人氣，今年7月一舉拿下頂級保養THE WHOO后的全球代言，品牌分享，金智媛以明朗可愛的形象，兼具都市魅力與氣場和極具號召力的演技，完美消化各種角色的不同風貌，與品牌結合現代科技與宮廷韓方淬鍊出當代的美肌聖品，致力於實現肌膚完美平衡之美的概念不謀而合。

▲▼日韓保養代言。（圖／品牌提供）

為此金智媛也表示：「能夠和延續韓國宮廷文化的韓國代表品牌THE WHOO后一起合作，感到非常高興，想和THE WHOO后一起傳達真正的美麗價值，並與更多的人分享。」

▲▼日韓保養代言。（圖／品牌提供）

而日系保養資生堂為了慶祝小紅瓶上市10周年，邀請長澤雅美成為品牌代言人，她以真誠的笑容與自然度滿分的美貌，在觀眾中有高人氣好感度，就如同小紅瓶般充滿能量、清新可人。

▲▼日韓保養代言。（圖／品牌提供）

品牌將長澤雅美與設計師吉田Yuni一齊聚一堂，她雀躍分享：「很榮幸能與吉田Yuni一起參與資生堂小紅瓶10週年的活動。她的作品散發著一種深沉、強大的美感，彷彿來自神秘的想像世界。能成為她藝術世界的一部分，特別是和我最喜歡的資生堂小紅瓶一起，是非常幸福的。」

關鍵字：

金智媛, THEWHOO后, 韓國保養品, 資生堂, 小紅瓶

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