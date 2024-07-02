INTEGRATE推出Peko醬彩妝、beautyblender攜手Kanebo打造超強組合

▲Peko醬周邊贈品，花錢也買不到。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

今年夏季美妝聯名多連發，INTEGRATE攜手Peko醬推出超可愛彩妝，beautyblender 美妝蛋則與Kanebo ALLIE強強聯手推出組合，給肌膚全方位防護，SELAHATIN香氛牙膏則是與酒調實驗室跨界推出聯名調酒，一口喝下讓人驚喜連連。

INTEGRATE這回攜手Peko醬推出聯名彩妝，可愛的包裝讓人愛不釋手，令人瞬間融化，其中包括能一抹校正膚色不均且提亮膚色的勻透亮顏CC霜，另外搭配長效控油美肌蜜粉餅，完妝、定妝、補妝一手搞定。極線完美持色眼線液筆，特別採用由日本職人監製的超彈性柔軟筆尖，俐落眼線抗油防暈絕對持妝一整天。即日起購買Peko醬聯名，就送INTEGRATE X Peko醬一起打造超萌底妝好物，吸油面紙、蓬鬆Q彈的棉花糖粉撲，暑期限定售完為止。

beautyblender 美妝蛋與Kanebo ALLIE 持采 UV 高效防曬水凝乳強強聯手，推出今夏人人絕對必備限量組合，為夏日肌膚做好全方位防護，對抗紫外線侵襲，同時快速打造無瑕妝容，制霸今夏的完美底妝防護罩。此次一共推出兩款神級組合，分別是水漾防曬限量組和水漾清潔限量組，簡單三步驟，輕鬆打造最服貼無瑕漂亮夏日妝容。

SELAHATIN全新推出《Four Seasons四季》系列香氛牙膏，將季節的變化轉譯為精緻口腔香氛，更攜手GŪLŪ GURU酒調實驗室推出聯名調酒。GŪLŪ GURU首席調酒師Ethan Yeh化身為調香師，匠心演繹「夏日浪潮」香氣的前、中、後調香氛氣韻，經過反覆的淬鍊試驗，跨越感官藩籬，精準調配視覺、嗅覺與味覺層次遞進，將晨間、睡前的清新時刻，幻化為微醺的夏日迷幻。